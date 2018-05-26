被檢舉下架、無預警撤換... 選舉看板大戰頻出招

2018-05-26 17:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕隨著年底地方選舉逐漸白熱化，最能增加候選人曝光度的「選舉看板」大戰也開打，最常見的就是互相檢舉對手看板，藉此降低對手戰力。國民黨的市議員參選人林杏兒就被檢舉下架達20多次；民進黨市議員參選人林智鴻的看板則是一夕之間被同黨其他參選人無預警撤換，相當傻眼；時代力量市議員參選人黃郁芬則說，自己還沒掛看板，但聽聞台北市「三點不露」規定嚴格，會小心謹慎。

年底縣市議員選戰激烈，除了新興政黨「時代力量」推出大量新人之外，老牌的民進黨與國民黨也新人輩出，而相對年輕的新人善於使用各種媒介自我宣傳，也讓老將壓力沉重。

除了站路口、掃街、拜票、送車等途徑外，能夠增加曝光的選舉看板也是兵家必爭之地，不過除非是親朋好友能夠出借位置，否則看板的製作費用、場地與吊車租賃費用都非常高昂。因此，檢舉對手看板也成為另類的干擾策略。

參與民進黨新北市議員初選的林華偉就說，他的看版因為是竹製的，被匿名檢舉後拆除，少掉幾面看板，曝光度大減；已經被國民黨提名參選台北市議員的林杏兒說，她這區有很多人都被檢舉看板，自己就被檢舉高達20幾塊看版，每次還要僱用吊車來拆除，除了多花30幾萬元之外，心情也受影響。

與林杏兒在同選區的時代力量市議員參選人黃郁芬說，台北市的自治條例規定嚴格，在選舉或初選前一定期間，廣告看板必須要「三點不露」（候選人姓名、圖像、號次、競選項目與標語中3項以上內容），自己還沒有掛看版，但是未來會注意相關規定，避免還沒曝光就被罰款。

有別於大部分狀況是被「檢舉下架」，已被民進黨提名參選市議員的林智鴻則是無預警遭同黨其他參選人直接撤換看版，讓他十分傻眼。林智鴻說，雖然他有尋求溝通，最後卻無下文。

至於是否採取法律行動？身為新人的林智鴻則表示「心中很掙扎，但希望以和為貴，不希望有下一次。」