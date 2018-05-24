「對不起，是我拉低了平均薪資！」 青年轟行政院爛政策

青年團體到行政院外抗議政府改善低薪措施，凸顯民進黨政府選前假惺惺端出政策牛肉，仍然是要圖利資方。（記者王藝菘攝）

2018-05-24 11:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德4月30日才說2017年勞工平均總月薪為4萬9989元，引發不少網友質疑，行政院日前又公布今年第一季實質總薪資達每月5萬9852元，創歷年同期新高，引發部分年輕人與網友的不滿，高教工會青年行動委員會、反教育商品化聯盟等青年團體今天上午到行政院大門口前發起「對不起，是我拉低了平均薪資！」的道歉活動，諷刺行政院，並痛批政府搶救低薪政策根本是爛政策！

這場活動一開始，青年學生們轉身面向行政院集體一鞠躬以示道歉，指他們是拉低了平均薪資的元兇，諷刺意味濃厚，不過，活動近尾聲時，他們以準備好弄成一球的紅紙丟向行政院，抗議行政院搶救低薪對策是個爛政策。

反教育商品化聯盟成員謝毅弘質疑說，行政院搶救低薪建議時薪調高到150元，卻是將時薪與月薪脫鉤，這根本是假調漲，因為過去基本工資⁯凍漲十年，沒有跟上物價漲幅與經濟成長，他們要求時薪、月薪調漲不脫鉤，要求反映物價成長和經濟果實勞資均分的公平性，一次漲足月薪2萬9189元、時薪186元。

學生們並手持牛肉口味的泡麵，先是諷刺行政院給他們救低薪的「牛肉」吃，後來並高喊「大學漲學費，學生窮到吃泡麵」的口號，並抨擊賴揆救低薪的對策，是請鬼開藥方！

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