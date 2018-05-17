披掛參選台北市長？ 陳菊：尊重選對會最後評估

被問到有無可能披掛上陣選北市長？陳菊表示，她「尊重選對會最後的評估」。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-05-17 18:30

〔記者蘇永耀／台東報導〕總統府秘書長陳菊今日前往台東參訪，被問到台北市長選舉時民進黨決定自提人選，自己有無可能披掛上陣？陳菊表示，總統知道她現階段最重要的角色就是輔佐工作，而選對會將經過嚴謹的評估，在最後這兩星期就自提人選的部分做出決定，她「尊重選對會最後的評估」。

陳菊表示，2018選戰對總統及對民進黨是非常重要，對於深化改革力道所面臨的挑戰，一定要捍衛好不容易的第二次執政，所以要加倍努力，對於台北市長選舉的人選，相信選對會將會進行各種評估，總統也了解她現階段扮演角色，因為輔佐總統也非常重要。

不過，對於是否有可能參選一事，陳菊也表示，她「尊重選對會最後的評估」。保留一定的彈性。

談到台北市長柯文哲這兩天對行政院長賴清德「台獨說」的批評，並認為閣揆及總統在兩岸看法不一樣，陳菊則不客氣表示，她從事政治工作多年，對任何從事公共事務者很少指三道四，也認為尊重任何人不必任何批評，因此她對於柯市長的任何言論，是沒有評論，不過，她要強調賴清德在兩岸關係上是完全尊重總統的職權，總統在就職即強調兩岸政策是依照憲政體制及兩岸條例，至今也沒有改變，賴院長要表達的內涵與總統主張沒有差異，當時只是回答立委質詢提到台灣前途決議文，但在兩岸政策上總統與行政院長是一致，這是非常清楚。

被問到是否出任新北市長參選人蘇貞昌的榮譽競選總部主委一職，陳菊則說，新北市長選舉是這次選舉的重中之重，全黨要全力輔選，至於具體職務是什麼，不是那麼重要，所有參與者都可以是主任委員，每個人包括她自己職務是什麼，就看競選團隊的最後規劃。

對於總統府前副秘書長羅智強表示要提到她擔任府秘書長一職卻兼任選舉事務，陳菊說，羅自己要從事選舉，這是為了選舉造勢活動，她沒有評論，也不想浪費司法資源互告。