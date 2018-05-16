司改進度到哪了？ 這個網站看得到

2018-05-16 19:39

〔記者吳政峰／台北報導〕總統蔡英文去年召開司法改革國是會議，歷經半年的討論，做出87個大點次決議，轉呈各部會研擬，雖然已陸續進行改革，但民眾無從得知進度，有鑑於此，司法院與行政院聯合設置「司法改革進度追蹤資訊平台」（http://judicialreform.gov.tw）」，16日正式上線，未來將把推動計畫與落實情形，公開彙整在平台上，供民眾閱覽。

司法院表示，為落實公開透明原則，讓民眾能夠掌握司法改革具體進程，司法院與行政院相關部會在107年2月12日提出「司法改革首次半年進度報告」後，即接續執行建置「司法改革進度追蹤資訊平台」計畫，希能透過單一資訊平台，彙整各機關的改革進度，方便民眾查詢瀏覽。

點入資訊平台的首頁，民眾可以瀏覽司法改革的最新訊息，也可以從「決議總覽」、「決議搜尋」找到特定議題相關的決議。進入決議的內容頁面後，各機關針對決議所提出的回應表，將會以「問題與背景」、「評估與對策」、「預估期程」、「相關資料」、「進度回報」等項目呈現，說明各該決議所涉及的問題與背景、機關所為評估與規劃採行的對策、預估在什麼時間完成該對策、有哪些相關的資料可供參考以及在落實對策過程的重要進度。

司法院說明，有些決議點次主辦機關尚在研擬中，還未形成完整回應的決議，主辦機關會將目前的推動情形上傳至該項決議的內容頁面，待完整回應形成後，再更新上傳完整的回應內容。

由於平台甫上線，目前尚無進度，司法院強調，各機關對於司改國是會議各項決議的回應正陸續上傳，未來各機關將會滾動檢討、適時更新回應表，呈現最新的推動計畫與落實情形。