藍營逼問下 柯鬆口希望小英民調上來、平安渡過

2018-05-14 13:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今中午於議會大巨蛋專案報告，被國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽等人輪番拷問要柯文哲再講「兩岸一家親」、支不支持總統蔡英文連任2020？經約3小時備詢，最後一位藍營議員質詢時，柯文哲終於鬆口，「我不希望總統民調搞成這樣」、「我希望她的民調可以上來、可以平安渡過。」

戴錫欽詢問柯文哲，主張「兩岸一家親」沒錯吧？柯文哲依然不語，還指剛剛王鴻薇也是這樣逼問他。戴說，如解讀沒錯，柯主張「兩岸一家親」，但對抓狂的人感到歹勢？柯回說，對啦！意思就這樣；接著又說，「我為什麼對這個覺得很不舒服，不管『台灣價值』、『兩岸一家親』，我們這社會都用這個來檢視自己的朋友。」

戴錫欽質疑柯文哲不敢鬆口「兩岸一家親」，怕得罪藍還是綠還是對岸？柯回應，「給我一段時間思考，我只是覺得社會這樣撕裂怎麼辦？」

藍營北市議員吳世正也不滿說，柯文哲為不爽「兩岸一家親」的人道歉，讓其他藍營選民不舒服，那柯要不要「道歉再道歉？」柯解釋，上週「道歉說」那段話有全文，而媒體是標準的標題殺人；且「那也不是道歉」。

副市長陳景峻則回應，大家誤解了，「應該道歉是我的事，我這幾個月到基層聽到聲音，就跟市長建議到電台跟深綠的一些聽眾談。」