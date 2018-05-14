499之亂燒不停 中華電信將提新方案

中華電信「499吃到飽之亂」將於15日劃下句點，14日中華電信台北南區服務中心仍湧入換約人潮。（記者簡榮豐攝）

2018-05-14 11:31

〔記者曾韋禎／台北報導〕中華電信499之亂何時停歇？民進黨立委葉宜津、李昆澤批評中華電信罔顧老客戶的權益，要求撤換管理階層。中華電信行銷處副總林文智表示，這是短期的方案，會儘快提出新的方案。

民進黨立委葉宜津、李昆澤今召開記者會，批評中華電信掀起499之亂。葉宜津表示，中華電信基層為此加班到母親節當天凌晨，民眾為此大排長龍，連其他的一般業務都無法辦理。

她說，有人才剛續約1199方案，就出現499方案，想換約還要支付違約金。

李昆澤指出，中華電信最大股東是交通部，持有35%的股份，並指派全部的8席一般董事，應表示態度。他認為，中華電信應保障老客戶權益、要延長簽約期、維繫連線品質、撤換管理階層、重視勞工權利。NCC也要拿出更具體的督促手段，光開罰是不痛不癢。

出席記者會的中華電信行銷處副總林文智當場表示道歉。他指出，網路上列舉的8千元違約金是最高額，只用期間過半就會減少。中華電信會在不同的時間提出不同方案，499只是母親節的短期方案，將來會盡快提出新的方案。