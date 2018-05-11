備詢打瞌睡臉慘白 新北農業局長被請下台休息

新北市議會今天進行第四、第五審機關業務報告及質詢，農業局長李玟坐在備詢台上，竟然打瞌睡。（記者賴筱桐攝）

2018-05-11 16:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行第四、第五審機關業務報告及質詢，農業局長李玟坐在備詢台上，竟然打瞌睡，被請上台時，不但腳步踉蹌、臉色慘白，答詢也語無倫次，市議員何博文以為李玟身體不適，連忙請他回位置休息，但李玟堅持不下台，隨後民進黨團總召李坤城上前問：「你有沒有喝酒？」其他官員也上前關心，會議一度中斷。

何博文質詢指出，公園管理權責劃分不明，農業局景觀處推給區公所，區公所又推給景觀處，兩個單位常常互踢皮球，影響行政效率。

李玟上台後先是踉蹌一步，接著強調說，農業局絕對不會推卸責任，公園的主管機關一定會負責，經費由「公所」全力支持。

何博文聽完後一愣，經費應該是市府全力支持，怎麼會是「公所」？他問李玟是否身體不適，請他下台休息，但李玟否認，堅持在台上答詢。

李坤城接著問：「你人有不舒服嗎？」、「有沒有喝酒？」李玟回答：「沒有不舒服，也沒有喝酒。」何博文認為李玟表現失常，直指李玟在備詢時，一直在座位上打瞌睡。

李玟承認自己確實打瞌睡，也說上個月心臟不舒服，但堅持不肯下台，其他官員和議員上前勸李玟下台休息，現場頓時一片混亂，主席裁示休息。

農業局官員解釋說，李玟最近身體不適，可能是服用藥物引發副作用，造成精神恍惚。

李坤城會後受訪表示，當時他上前一聞，發現李玟身上有酒氣，疑似喝酒，如果是身體不舒服，更不應該喝酒，這種行為等於藐視議會，他無法接受。

（更新時間：16:36分）

新北市農業局長今天在議會接受質詢時，因精神不濟，被議員勸下台休息。（記者賴筱桐攝）