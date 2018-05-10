收回龍潭泳池被批鴨霸 陳金德回嗆救國團...

宜蘭縣代理縣長陳金德今上午受訪時回嗆救國團，龍潭游泳池土地本來就是公有財產，如果救國團還視為自己的土地，救國團乾脆改名「盜」國團算了。（記者林敬倫攝）

2018-05-10 10:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德前日於縣府裁示，向救國團收回礁溪龍潭游泳池的土地與產權，遭救國團痛批鴨霸、違反（法）亂紀，將對縣府提告；陳金德今上午受訪時回嗆，龍潭游泳池土地本來就是公有財產，如果救國團還視為自己的土地，他認為救國團乾脆改名「盜」國團算了。

礁溪龍潭游泳池共有13筆土地，佔地面積2157坪，公告現值1億4331萬元，這些土地是政府在1965年透過買賣取得，但在2004年，宜蘭縣政府同意將「龍潭游泳池」土地所有權人，從「宜蘭縣」變更為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」。

陳金德認為，泳池土地所有權人一直都是「宜蘭縣」，屬國有財產，當年可能因為資訊不夠周全，作成錯誤決策，才會錯把土地交給救國團；陳因此裁示縣府，向救國團收回礁溪龍潭游泳池的土地與產權，前日下午6點，該筆土地所有權人正式改回為「宜蘭縣」。

救國團昨發布聲明，抗議縣府的做法，怎麼能把別人的土地變更成自己所有，事前竟完全沒有知會，也沒有做任何溝通，陳金德的行為根本是鴨霸、違反（法）亂紀，將向縣府提告。

陳金德今回應，救國團的談話非常不恰當，縣府是依法行政，2004年縣府因資訊不足，而有了錯誤的會議結論，把原來公有的礁溪龍潭游泳池土地，變更為私有土地，救國團屬於社團法人，怎麼能繼承公有土地?所以縣府才會撤銷當年的會議結論，把該土地所有權人恢復為「宜蘭縣」。

陳金德指出，縣府一切都依法行事，救國團的指責非常不恰當，現在相關機關都在調查，救國團是否是政黨附隨組織，相關財產中央政府都在清查，如果救國團今日還是用黨國一家的心態，來看待政府的相關作為，救國團不如改名叫「盜」國團算了，根本是以救國為名，行盜國之實。