吳音寧提案幫自己加薪？ 柯P：幫員工加薪一定會加到自己

台北市長柯文哲上午出席松山慈祐宮媽祖聖誕慶典後受訪。（記者方賓照攝）

2018-05-08 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司因年初休市風波，掀出總經理吳音寧年薪250萬元，吳因此被譏為「高薪實習生」，未料，吳在去年時剛上任，竟還提案幫全體員工加薪5％，調幅高過中央的3％，調薪對象包括她自己，當時遭董事會以調薪方式不夠周全「打槍」。對此，台北市長柯文今受訪僅說，市府只管營運上有沒有問題，加薪是公司自理。至於吳音寧會不會成為他競選連任的燙手山芋？柯苦笑說，燙不燙手還是要處理啊。

市長柯文哲上午出席松山慈祐宮媽祖聖誕慶典後受訪，被問及吳音寧提案幫自己加薪一事。柯大繞口令表示，加薪應該不會只有吳自己，而是包含全體員工，但因為幫全部員工加薪，一定會加到自己。柯也說，加薪是公司自理，市府只管他們（指北農）營運上有沒有問題。

由於昨天柯文哲赴議會專案報告，多位藍營議員質疑吳音寧假公濟私，利用北農總經理室業務推廣費1萬9152元買下9.12公噸殘貨，卻有超過7成蔬果是送到表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉，柯當場承諾回去會嚴肅討論；市議員徐弘庭揚言，若沒處理吳音寧，就要掛「吳音寧不倒，柯文哲不會好」看板。

今天再談此事，柯笑稱當市長比較大的一個進步，就是不會聽到什麼就馬上跳下去做出結論，還是會調查一下，給吳音寧一個說明的機會，他強調已交代兼任北農董事長的副市長陳景峻，這幾天會針對北農再檢討一遍。

因民進黨迄今仍未表態是否禮讓柯文哲，而民進黨力保的吳音寧卻爭議不斷，媒體追問，「吳音寧會不成為燙手山芋？」、「會不會擔心影響到跟民進黨關係？」等問題，柯表示，不管燙不燙手還是要處理；老話一句「該怎麼做就怎麼做」，不會說該做的事情因為各種顧忌不做，這不像是他的個性。

對於和民進黨間的關係，柯重申「朋友要多、敵人要少」是基本戰略，但若真的掛出看板，會不會造成影響？柯只笑問「沒有其他的招牌可以掛嗎？」沒有多做回應。

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