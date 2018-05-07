同多明尼加拒絕公開挺台 外交系統示警這友邦告急

去年總統蔡英文總統曾出訪瓜地馬拉，與該國總統莫拉雷斯會面，但近期瓜國屢次拒絕為我國發聲，引發斷交憂慮。（資料照）

2018-05-07 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加1日與中國建交，台多之間的77年邦誼中止，也使我國邦交國跌破20，僅剩19國，現又傳出另一個中美洲友邦瓜地馬拉與多明尼加情況相似，自去年起拒絕在國際場合上替台灣發聲，且屢次與中國大陸展開部長層級互動，有外交人士示警：「我方必須有所警惕。」

據《上報》報導，外交人士表示，多明尼加在斷交前拒絕為我國發聲，儘管外交系統已有所警覺，但多國仍在1日與中國建交，在台多斷交後，國安外交系統也重新檢視與其他邦交國的關係現狀，「在國際多邊場合是否願意代台灣發聲」，成為檢驗友邦是否穩定的重要指標。

外交人士透露，以去年聯合國大會的發言來看，包含瓜地馬拉、宏都拉斯、多明尼加和薩爾瓦多都未在公開發言中提及台灣，不過宏都拉斯和薩爾瓦多有透過單獨致函及其他友邦共同聯署支持台灣參與聯合國體系活動，而唯二未發言也未致函的國家就是甫與我國斷交的多明尼加，以及友邦瓜地馬拉。

除了聯合國大會未提及台灣外，瓜地馬拉在今年1月的WHO執委會（EB）及5月世衛大會（WHA）也拒替我國發聲，與多明尼加斷交前情況類似。

另外，瓜地馬拉曾不顧我方勸阻，派出當時的外交部長前往北京出席部長級會議，中瓜之間的貿易也持續升溫，目前中國已經躍升至瓜國貿易排名第4位；外交官員坦言，瓜地馬拉雖非中國佈局中美洲戰略的重要國家，但若是想對台施壓，我方恐難以招架。