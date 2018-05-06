「欣安」變「安欣」 中國統戰部門假冒退輔會招牌

中國統戰部門竟假冒台灣政府名義，在廈門五通碼頭掛出「台灣退除役兵士官眷屬安欣服務處」的招牌，宣稱要服務台灣同胞。（讀者提供）

2018-05-06 19:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國統戰部門竟假冒台灣政府名義，在廈門五通碼頭掛出「台灣退除役兵士官眷屬安欣服務處」的招牌，宣稱要服務台灣同胞。不僅在廈門，也在深圳、上海、福州、珠海等地設點。陸委會表示，退輔會曾在2016年對此澄清，並指招牌經過變造，不過，中國大陸仍持續魚目混珠、混淆視聽，退輔會應會持續宣導，避免國人受騙上當。

退輔會在1990年5月成立「香港欣安服務中心」，為從香港赴中國探親的榮民、榮眷提供各項服務，2011年起，欣安服務中心歸併在陸委會香港事務局。不料，中國統戰部門竟把「欣安服務中心」，變造成「安欣服務處」，謊稱24小時服務台灣同胞，實則拉攏台灣民眾、對台統戰。

記者去電廈門安欣服務處，雖是星期假日，仍有人接聽。廈門負責人張巍瀚稱，退輔會香港欣安服務中心結束後，引進到中國，延續當年退輔會對老兵的服務，同時擴及服過役的台灣年輕人，只要是台灣同胞，都在服務的範圍，「不像過去只對黨政軍高層服務。」他並稱，自己是台北人，是退輔會派駐廈門的人員，曾在退輔會的欣安服務中心任職。

不過，張巍瀚卻又說，「這是中國照顧台灣同胞的一個德政」，「安欣服務處」成立已有近5年的時間，不僅在廈門五通碼頭，包括深圳羅湖、珠海拱北、福州平潭、上海虹橋與浦東也有設點，過去整體編制曾達56人，但隨著經費縮減，加上台灣政府有一些「行政的阻礙」，因此剩下30名工作人員。

知情人士表示，這是中國吸納、籠絡退除役老兵與台灣年輕人的手段之一，背後應是統戰部門所為。雖然過去退輔會曾大力澄清，但中國還是繼續造假，欺騙台灣民眾，連退輔會的招牌都要仿冒、複製，實在有夠可惡，也顯示中國的統戰手法無所不用其極。

他指出，從蔡政府推出年改以來，中國就積極操作退休軍公教，不僅假冒台灣政府的名義，發出假新聞、假訊息、假政策等，來誤導民眾，甚至部分台灣民眾被中國招待後，把中國內容農場的假新聞，轉貼在通訊群組內，企圖造成台灣內部分化，政府相關部門都有掌握。