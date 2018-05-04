蔡英文拍洗碗照被批假掰 攝影師出面嗆聲：無腦不查證

網路最近傳出許多照片，批評蔡英文假掰。（圖擷取自網路）

2018-05-04 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日瘋傳幾張總統蔡英文自己洗碗、靠著柱子等火車等畫面照，批評蔡虛偽、矯情、打悲情牌，不過，拍出這些照片的攝影師林政億出面說話了，並反嗆無腦粉專不查證，「蔡8年前就預知她會當總統，所以開始拍假掰照喔？」

「攝影師本人可以出來說句話了吧！」林政億昨天在臉書上分享「靠北民進黨」粉絲專頁的圖片，並說這些照片當中，有不少作品是他拍的，從2010拍攝至今，也邁入第8年了，政治人物聘請專業的隨行攝影師早已行之有年，而且各黨皆有，影像除了供網路媒介使用之外，也順便記錄公開行程外鮮為人知的一舉一動。

林政億說，雖然他們不是新聞攝影記者，但也不會在影像上造假，這些照片都是真實呈現政治人物的生活、日常，也不曾指揮蔡要如何拍照，「這是被攝者和攝影師之間有相對的信任，才能捕捉到這些有趣的漏網鏡頭」。

林政億批評，發文的無腦粉專不經查證，甚至把蔡英文尚未當選總統時期的照片，一股腦湊在一起，胡亂批評，「是說她8年前就預知她會當總統，所以開始拍假掰照喔」？

「靠北民進黨」粉絲專頁日前分享多張蔡英文獨自一人吃麵、拿包包等照片，批評「拍這些假掰照是想唬誰啊」，相關圖片也在網路上引起不少討論。

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