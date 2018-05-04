蔡英文洗碗、吃麵照瘋傳挨批打悲情牌 真相曝光竟是...

蔡英文過去的照片被翻出來討論。（圖擷取自蔡英文臉書）

2018-05-04 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日瘋傳幾張總統蔡英文自己洗碗、靠著柱子等火車等畫面照，被批評虛偽、矯情、玩弄悲情牌訴求；然而事實上，這些照片都是「真照片、假圖說」，是蔡還沒當總統前，擔任黨主席任內的行程照片。

網路最近流傳許多照片，引起名嘴、民眾轉貼，這些照片包含蔡英文吃豆花、吃麵店、自己提包包、蹲在地上洗碗等等，蔡英文因此被矯情、玩弄悲情排。

然而，根據《ETtoday新聞雲》報導，這些照片都是「真照片、假圖說」，都是她在擔任總統前的照片，過去也有許多媒體報導過相關訊息。

對此，民進黨黨部同仁解釋，這些照片都是蔡英文擔任黨主席時的行程、或是行程間的照片，到麵店的照片是蔡最喜歡得麵店之一，那時是在行程間帶著幾位幕僚去吃中餐。

至於等火車照片，是在花蓮站，準備前往玉里，由幕僚拍下的照片，蹲地板洗碗照背影，則是與社福團體聚餐後，大家用餐完後自己洗碗，黨部同仁也笑說，該張照在2013年11月底，一個老人共餐社福團體的聚餐，用餐完大家自己洗自己的碗，「難道還要在場的阿公還是阿嬤幫你洗碗嗎？」

當時負責蔡英文行程規劃的黨部人員說，當時的蔡英文還未當選總統，出門沒有那麼多安全考量，身邊自然也不會有大批隨扈，能自己動手的都不會由幕僚處理。

對於外界的批評，黨部人員認為，每個人對政治人物都有喜歡、討厭，前總統馬英九去吃麵，也有人說親民、虛偽，這在所難免、也都能討論，不過若是弄假成真、移花接木，那就和網路上的五毛一樣，不是那麼光明磊落了。