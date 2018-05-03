宜蘭「雙陳會」喊團結！ 陳金德：支持黨提名縣長候選人

「雙陳會」今天登場，不過，立委陳歐珀（左）因公務遲到7分鐘，宜蘭縣代理縣長陳金德（右）在縣長官邸外迎接。（記者林敬倫攝）

2018-05-03 16:58

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨提名的宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀，與宜蘭縣代理縣長陳金德今天（3日）下午2點半在縣長官邸會面，一般預估，這是陳歐珀啟動黨內的「團結整合」之旅，2人會後各自受訪，陳金德承諾，將全力團結合作，支持黨提名的候選人；陳歐珀則說，將繼續努力，贏得選戰。

陳金德返鄉代理宜蘭縣長，就有投入參選準備；但他未登記黨內初選，黨中央與高層又無法勸退陳歐珀，最後只能提名陳歐珀。不過，包括議長陳文昌等人都認為陳歐珀勝選機率低，還到黨中央力阻提名，「換歐」聲浪不曾間斷。

陳歐珀3月14日獲提名，翌日竟直奔縣長室要求拜會，卻因陳金德出國「撲空」，引來負面批評。為了找回黨內團結氛圍，陳歐珀仍持續力邀會面，時隔1個半月，陳金德終於允諾，地點原選在縣長室，但為了秉持行政中立，會前臨時改至縣長官邸，陳金德向縣府告假2個小時，會面由民進黨宜蘭縣黨部主委林進財主持，議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵、縣議員邱嘉進、劉添梧及陳歐珀幕僚均有出席。

不過，陳歐珀因台北公務行程遲到7分鐘，陳金德在官邸大門迎接，一見面2人就握手致意，隨後步入官邸，會面中，陳歐珀與陳金德有不少互動與對談，與會人士也陸續發言，會面持續近1個半小時結束。

陳金德會後說，會面結論是全力團結合作，支持黨提名的候選人，宜蘭民進黨不論在施政、公共工程的品質及民主價值上，有很好的傳統，背負輸不起的壓力，只有團結，才能尋求勝選，也希望陳歐珀能夠當選，相信全黨一致努力，年底能夠勝選。

陳歐珀說，陳縣長答應要全力支持他，會繼續好好努力。5合1選舉很複雜，在縣議員、鄉鎮市長及代表的選舉，都很重要，將用協調的方式，尋找最好的縣黨部主委人選，黨部執委的部分，也不競選。

宜蘭縣黨部主委林進財說，近期將邀請參選縣黨部主委及執委的參選人協調，希望盡快找出適合人選，打贏這場選戰。