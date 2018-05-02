丁守中出線選北市長 藍營：民調與柯在伯仲之間

國民黨台北市黨部今早舉辦記者會公布初選民調結果，由五度角逐國民黨提名參選的前立委丁守中出線。（記者方賓照攝）

2018-05-02 11:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉，國民黨在進行一連三天的民調後，台北市黨部今早舉辦記者會公布民調結果，確定由五度角逐國民黨提名參選的前立委丁守中出線，國民黨預計下週會正式提名。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹受訪時還指出，丁守中與北市長柯文哲民調對比加權後都維持在40幾趴，甚至有贏柯1至2個百分點，民眾也許比較喜歡穩紮穩打的候選人。

民調結果指出，丁守中支持度有47.63％、孫大千18.21％、張顯耀17.24％、鍾小平16.93％，相對於三位競爭對手，丁守中民調大幅領先30個百分點。

黃呂錦茹表示，丁守中耕耘廿年、對北市市政熟悉，機會永遠給準備好的人，丁頻繁拜訪基層、社區也頻辦社區說明會，民調才會比較優勢，這次選擇丁是「穩紮穩打」，年底勝選機會大。黃呂錦茹更表示，民調結果更顯示，丁守中與柯文哲的民調對比都維持在41％、42％，互相在伯仲之間，都在正負三個百分點之間，丁甚至有贏柯1至2個百分點，民眾也許比較喜歡穩紮穩打的候選人。

教育部日前駁回台大校長當選人管中閔遴選案，藍營基層醞釀要管出馬參選台北市長。對此，黃呂錦茹表示，管中閔是優秀的國民黨黨員，但他是學術圈人，講求中立不受政治黑手控制的學術圈，「國民黨不可能在此時干擾管中閔」，希望他可以把路走完，希望他可以代表台大爭取學術自由；黃呂錦茹更強調，黨內初選機制也已經走完，丁守中民調也很高，管中閔自己也沒有意願參選。

丁守中也於現場再度痛批柯文哲是一個只會經營網路、講幹話的市長，對北市競爭力下滑、市民低薪窮忙等問題無法可解，更批柯文哲現掌握行政資源選舉，是一場「不對稱的選戰」；丁現場並邀請孫大千、張顯耀與鍾小平加入輔選陣營，並表示會將三人好的市政建議納入未來的市政藍圖。