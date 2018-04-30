堅持公理正義 小英愛霹靂布袋戲「傲笑紅麈」

總統蔡英文（右三）出席第三屆總統創新獎，並頒發創新獎給得獎人霹靂國際多媒體董事長黃文章（左一）、台達電子董事長海英俊（左二）、建築師黃聲遠（右二）及春池玻璃董事長特助吳庭安（右一）等人。（記者王藝菘攝）

2018-04-30 16:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天頒獎給第三屆「總統創新獎」得獎名單，其中提到團體組得獎者「霹靂國際多媒體股份有限公司」，蔡英文也脫稿説了霹靂布袋戲的重要角色「傲笑紅塵」。

第三屆「總統創新獎」得獎名單，團體組得獎者為「台達電子工業股份有限公司」及「霹靂國際多媒體股份有限公司」。

除了團體組外，個人組的「一般個人組」由田中央聯合建築師事務所的黃聲遠獲獎，「青年組」由春池玻璃實業有限公司的吳庭安獲獎。

總統致詞除肯定得獎者努力外，也強調政府會支持文化產業發展，她並一度脫稿提到「傲笑紅塵」，顯示總統也注意到及喜愛布袋戲這個重要角色。

傲笑紅塵是台灣霹靂布袋戲的角色，為西武林天外方界六弦之一，剛正不阿，對於所認定的事物，有著超乎常人的堅持。堅信公理正義的存在，不容許任何奸詐之徒為惡。武器為傲笑紅塵劍，所使用的武功為紅塵劍法。除了在霹靂系列劇集中出現，還在霹靂布袋戲電影聖石傳說中擔綱主角。