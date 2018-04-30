國際文化展也見不得台灣 中國粗暴強逼我撤國旗

約旦國際文化展現場，台灣攤位貼上阿拉伯文的「台灣使館」告示。（取自中文教師黃玉慧臉書）

2018-04-30 13:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與中國日前在約旦共同參加國際文化展覽活動（14th International City Festival），但中國人員與主辦單位卻在多人圍觀之下，聯手粗暴撤下我國國旗，我駐約旦代表楊心怡提前離席表示抗議。在場的台灣中文教師黃玉慧對此氣憤不平，在網路上公開此事，並說「你們撤得了旗幟，撤不了我身為台灣人的決心」。

中國強迫我使用中華民國或台灣名稱的外館更名，約旦政府在中國強力施壓下，終不敵壓力，最近請台灣將「中華民國駐約旦商務辦事處」更名為「台北經濟文化辦事處」。無獨有偶地，近日在約旦也發生一件中國在國際交流場合到我方攤位鬧場的事件。

約旦公主科技大學（PSUT）中文教師黃玉慧，昨在個人臉書上指出，台灣在約旦安曼與中國共同參展國際文化活動。但就在展覽開幕後，主辦單位竟「應中國要求」，衝進台灣攤位扯下國旗，拉扯中甚至踩到我國國旗，僅說「不照辦會被他們殺掉」。中國展方人員也到台灣攤位前叫囂，不只扯掉牆面的大國旗，也要求撤下桌面上擺放的小國旗。

黃玉慧氣憤不平地描述事情經過，並附上展攤上所貼的阿拉伯文的告示「台灣使館」照片；黃玉慧強調，這不是她第一次現場見到外交衝突，但「你們撤得了旗幟，撤不了我身為台灣人的決心」。

黃玉慧原文如下：

這不是第一次，也不會是最後一次，但是我頭一次現場見到的外交衝突。

昨天台灣在約旦安曼參加一個國際性的文化活動，約莫有二十個國家共展。前年台灣參加過，去年中國參加，今年是兩國共同參展，主辦單位本來把兩國的攤位排得很近，昨兒個一大早我方人員去佈置時，就要求換了位置，因為我們不想引起無謂的紛爭，但對方很難說。展覽預計下午五點開始，連一般民眾都已經陸續出現了，中國方面卻一直到下午四點多才有人員姍姍來遲。

台灣在佈置以及人員方面早就已經就緒，且在攤位後方掛有一副國旗，展覽開幕後不久，正當我在替群眾用毛筆寫名字時，衝突赫然發生了。只見有位約旦主辦單位的女性工作人員不分青紅皂白的走進來，猛力扯下牆面上的台灣國旗，我方外交人員立即與之強烈抗議，意圖拉回國旗，豈料該名人員態度強硬，拉扯中踩到國旗，令我方人員怒不可遏。對方說是應中國的要求而來的，還說「如果不照辦會被他們殺掉」。

就像在其他任何國際場合一樣，我們努力了，但最後國旗還是撤下來了。我當時氣得淚水在眼眶裡轉，但在那麼多圍觀群眾面前只能吞下去。大幅的撤下了，這些人仍不罷手，在寫書法的攤位上擺了兩面約旦跟台灣的小國旗，當時前面擠滿了民眾，根本沒人會注意，但也被要求撤下。事情仍未了，幾個強國人又侵門踏戶的跑到我們攤位前叫囂，更有些人在我們攤前逡巡來逡巡去的一副探子樣。因為主辦單位的偏頗，台灣大使原應參與全程活動，因而提前離席以表示抗議。

表定活動時間理應到晚上八點，但中國在鬧完台灣後的五點，也就是活動開始後一個小時左右就收攤走人，他們的目的是否是參展昭然若揭。但他們也很奇怪，看得到台灣國旗，看不到這張貼在我們攤位柱子前的阿拉伯文告示「台灣使館」。再說，阿拉伯人多半不識台灣旗幟，字倒是看得懂的。收攤時，我堅持要留下這張，帶回來。

直到現在我還是憤怒，但你們撤得了旗幟，撤不了我身為台灣人的決心。