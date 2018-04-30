濱海決勝需新型坦克 國防部證實正與美評估採購案

國防部長嚴德發（左）、退輔會主委邱國正（右）同台備詢。

2018-04-30 11:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部長嚴德發今天證實，國防部正在評估採購M1A2坦克。不過，嚴德發也強調，此案「不會百分之百外購」，希望比照國艦、國機，引進技術，推動國車國造。國防部戰略規劃司長吳寶琨補充說，此案盼在今年年底前完成評估。

我國戰車老舊，軍方籌獲新一代戰車的想法一直存在，但因新型防空飛彈及新型攻擊、通用直升機為優先項目，主力戰車籌獲案多次緩議。今年二月時軍方曾傳出，我有意在今年度內建案，向美國採購約100輛M1A2型戰車，但美方評估認為美製M1A2型戰車在台灣恐難以發揮功能，此案又遭到擱置。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正列席會議，就軍改衝擊與影響進行報告並備詢。民進黨立委蔡適應質詢時問及，因應不對稱作戰戰略，坦克戰力在建軍規畫中的需求是否有所改變？嚴德發回答時證實坦克採購案說，坦克建軍一直都是需求案子，會因應預算規劃，目前與美方雙方都還在評估，我方尚未向美提出正式需求。

嚴德發說，重層嚇阻包含海上與地面，陸軍規劃是屬於地面的關鍵戰力，坦克則是「濱海決勝、灘岸殲敵」的關鍵戰力。關於此案，嚴德發強調，「不會百分之百外購」，希望比照國艦、國機，引進一些技術，帶動國內產業產值，推動國車國造。戰規司則補充表示，此案會「儘快評估」，預定在年底前完成、方能提出正式需求。

採購數量部分，嚴德發答詢時也說「沒有（1000輛）那麼多」；蔡適應說，數量也許是一兩百台，我方希望和美方技術合作，一定程度授權在台灣生產或裝備，型號則可能是M1A2的改良版。蔡適應認為，也許會和F35一起正式向美方提出需求。