國民黨北市長參選人被問「台灣價值」 他引用民進黨口號

2018-04-28 15:19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲被總統蔡英文詢問「台灣價值」，國民黨台北市長參選人丁守中、鍾小平、張顯耀、孫大千今下午電視辯論，現場提問人台北市議員王鴻薇也問4人「台灣價值」？鍾說，「一中就是中華民國。」丁說，多元、民主、開放、法治。張說，「中華民國生存、安全、經濟發展」，孫引用民進黨的口號「清廉、勤政、愛鄉土」。

鍾小平先回答，批柯文哲劈腿，劈民進黨及國民黨，4年前騙選票，深綠加白色力量，打敗國民黨連勝文，柯當時出賣自己靈魂，民進黨沒出息，勸退立委姚文智，將大閨女嫁給柯，柯娶後違背民進黨「台灣價值」，又「說兩岸一家親、床頭吵床尾和」，違背自己意識型態，勾引國民黨，要選2020總統；民進黨「台灣價值」叫台灣宣布獨立，國民黨是「一中就是中華民國」。

孫大千則說，清廉、勤政、愛鄉土，是民進黨過去曾引以為傲，如今執政違背信仰主張，好理念不分藍綠；民進黨沒有做，國民黨重新站起來，不能忘記這句話。

張顯耀表示，「台灣價值」是中華民國生存、安全、經濟發展，是任何在中華民國從政者要捍衛的，台北價值就是捍衛台北市生存、安全、經濟發展的價值；如果台灣生存出現問題，每天不斷挑釁對岸，軍機、軍艦繞台，這叫「台灣價值」嗎？如果台灣經濟哀鴻遍野，這叫「台灣價值」？他可以兩岸關係破冰，台北先行。

丁守中表示，台灣價值是多元、民主、開放、法治，台灣是移民社會，及全中國、台灣各縣市移民，集中多元人才，引領台灣火車頭，還有勤奮、冒險犯難、互相包容互助精神，創新創意的價值；但現在政府濫權，介入學校校園自主。