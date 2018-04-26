台灣醫療微電影點閱突破600萬 導演：健康不分國界

外交部製播影片國際醫療微電影「阿巒的作文課（A Perfect Pair）」廣受好評，導演洪竹彥（右）與製片許儒安（左）與媒體對談。（記者呂伊萱攝）

2018-04-26 12:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部日前公開國際醫療微電影「阿巒的作文課（A Perfect Pair）」廣受好評，也獲美日德等國家轉發分享。影片導演洪竹彥說，在拍攝過程中，切實認識到台灣在國際醫療上的貢獻繁多，「難道為善不欲人知嗎？」洪竹彥提到，越南女孩的家人將得到台灣幫助這件事看作神蹟，此事在他的越南朋友圈中也廣受好評，「這就是很好的交流與回饋」。

為了向世界推廣台灣的醫療技術與愛心無國界的精神，政府製播國際醫療微電影「阿巒的作文課（A Perfect Pair）」，講述越南女孩阮氏巒來台醫治血管瘤重獲新生的案例，三月底以七國語言同步上線，至今瀏覽人次已突破600萬。

片中的越南女孩阮氏巒從小罹患畸形血管瘤，左腿腫脹如象腿，在越南台商的愛心捐輸下，兩度跨海來台接受手術，終能免於截肢，重獲新生。吉祥影像公司導演洪竹彥今天接受媒體訪問，分享拍片心路歷程。洪竹彥說，台灣幾十年來在國際醫療上做出貢獻，但一般人認識的並不多，「難道為善不欲人知嗎？」由於是與WHA案有關的影片，原先團隊考慮做SARS主題，但後來選擇阿巒的故事，因為台灣做了這件事，「確實改變了一個小孩的未來」，見微知著，呈現出台灣醫療貢獻。

洪竹彥也分享說，拍攝過程中雖然團隊一度水土不服，但看見阿巒真心感謝台灣，配合拍攝也從不喊累，團隊也見證阿巒的轉變，變成行動自主的孩子，「在花園裡玩耍時就像蝴蝶一樣」。拍攝時阿巒的父母一家十餘人，也對台灣團隊「盡其所能表達感謝」，將此事看作神蹟，洪竹彥說，「這就是很好的交流與回饋」。

洪竹彥曾經拍攝其他越南故事，提到「阿巒的作文課（A Perfect Pair）」在他的越南朋友圈也廣受好評。洪竹彥說，我們幫助別人，而台灣現在爭取參與WHA與WHO，也需要被幫助。正如同WHO憲章宗旨「享受可能獲得的最高健康標準是每個人的基本權利之一，不因種族、宗教、政治信仰、經濟及社會條件而有區別」，洪竹彥強調，「我們應該也在這個憲章的範圍以內才對」。

此案背後推手、外交部國傳司司長陳銘政說，這支影片獲得好評，希望傳達愛心無國界與台灣高超卓越的醫療水準，當觀眾看完後得到這兩個訊息，「我們就覺得非常成功」。除了至今突破600萬點閱，陳銘政也說，美國東亞局、日台交協與德國在台協會都轉發這支影片，可見獲得國際普遍支持。