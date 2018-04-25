譴責反年改暴行 柯重話：將用最嚴厲、強硬的執法回應

反年改團體八百壯士25日在立法院周邊道路舉行「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，抗議群眾強攻立法院大門，破壞層層拒馬並試圖衝破大門，和警方持續爆發衝突。（記者廖振輝攝）

2018-04-25 22:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「八百壯士」等反年改團體今發起的「違憲亂政，剝奪退役軍人權益」遊行大變調，不但引發多次衝突中，造成執勤員警30人受傷，更有媒體記者11人受傷。台北市長柯文哲晚間在臉書發文譴責反年改團體暴行，並強調，將會用最嚴厲、強硬的執法，回應所有暴力行徑。

八百壯士等退伍軍人團體，今在立法院外舉行抗議活動，下午群眾忽然攻向立法院，群眾除了拆除拒馬、護欄，還企圖以繩索扯掉立院大門。許多群眾頻頻出現脫序行為，包含多家平面、電子媒體記者的相機居然被「整個搶走」，還有許多記者在採訪拍攝過程中都被群眾攻擊、毆打。

對此，市長柯文哲晚間在臉書發文，譴責反年改團體暴行。柯文哲指出，人民有陳情抗議的自由，但自由以不侵犯他人的自由為範圍。反年改團體用暴力造成30名警察同仁，以及11名記者朋友受傷就是不對，「我們會依照蒐證畫面依法究辦，決不寬貸。」

柯也再三強調，「我們譴責任何形式的暴力行為，陳情抗議還是要依法行事，請務必守法、尊重媒體採訪自由。」

他最後說，對於立法院周邊的衝突，在場的台北市警方會視情況增派人力，用最嚴厲、強硬的執法，回應所有暴力行徑。

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