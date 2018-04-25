協調好了！民進黨桃園黨職改選 鄭文燦：全部同額選舉

民進黨黨職選舉名單出爐，桃園市全部同額競選，展現桃園隊團結一面。（記者謝武雄攝）

2018-04-25 16:44

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市黨部將於5月27日起進行多項黨職改選，並於上週五完成登記，由於登記席次與應選席次相差不大，黨部經溝通協調後，包含主任委員、全國黨代表、市黨代表、執行委員、評議委員等黨職全部同額選舉，市黨部今天召開記者會由市長鄭文燦宣布溝通結果，鄭文燦也強調，未來桃園隊將繼續爭取中執委、中評委甚至中常委席次，讓桃園的黨務更為生根。

此次主任委員選舉登記只有議員張火爐登記，至於全國黨代表最後由李鎮楠等17人登記，市黨代表有42人完成登記，完成執行委員登記者有議員許清順等16人、評議委員則有鄭淑方等9人。

市黨部將於5月27日進行黨員投票，選出主任委員、全國黨代表、市黨代表，市黨代表則於6月24日選出執行委員、評議委員，9位評議委員則選出評議委員召集人；至於全國黨代表則會票選中執委、中評委，另中執委當選人則是投票選出中常委。

鄭文燦說，桃園市除了他是當然中常委外，另一席中常委為桃園農田水利會長黃金春，但未來水利會改制，黃金春會變成公務人員不能擔任中常委，目前桃園全國黨代表票數可選出2席中執委，會協調現任立委擔任，至於中常委需要3席中執委支持，屆時會看能否爭取另1席中執委，推出中常委人選，至於中評委部分大約要50多票才能當選，現有全國黨代表票數最多45票，屆時還是要看配票情形。