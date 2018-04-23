獨家》反柯遊行後... 民進黨台北市黨部主委陪柯P敬酒 柯與綠營餐敘高歌「用心良苦」

台北市長柯文哲在民進黨台北市黨部主委黃承國人（著黑背心披彩帶者）陪同下，到每一桌敬酒，共150桌敬好敬滿。（民眾提供）

2018-04-23 14:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨立委姚文智積極爭取參選台北市長，昨更舉辦「機蛋大遊行」，嗆現任台北市長柯文哲，現場上萬人參與，多名市議員、立委現身力挺。有民眾向本報爆料，多名綠營議員在遊行結束後，隨即趕赴文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，席間赫見柯文哲也在場。柯文哲不但在民進黨台北市黨部主委黃承國陪同下到每一桌敬酒，共150桌敬好敬滿；柯還上台熱唱「用心良苦」、「挪威的森林」等兩首近期愛曲，現場氣氛熱烈。

姚文智「機蛋大遊行」昨下午舉行，民進黨台北市議員26位議員中，多達22位現身相挺，出席率高達8成4。由於該遊行也訴求反柯，今天上午柯文哲出席活動後受訪，被問及若「反柯」氣勢被帶起，會不會擔心影響年底選戰？他僅淡定說「不會啦，可以提出各種政治主張」，並稱，距離選舉還有7個月，時間還久，很多東西可以透過努力去化解，方法是人想出來的，自己每天都在奮鬥。

有民眾爆料指，昨有多名綠營議員下午參加遊行後，晚間則出席柯文哲也在場的「天上聖母萬壽平安餐會」，行政院發言人徐國勇甚至和柯比鄰而坐，氣氛融洽；民進黨台北市黨部主委黃承國還陪柯到每一桌敬酒，相挺意味濃厚。而近期只要逮到機會就高歌幾曲的柯文哲，最後也獻唱「用心良苦」、「挪威的森林」等兩首經典曲目。