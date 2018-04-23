柯黑遊行後陪柯P敬酒 黃承國：這是禮貌

台北市長柯文哲在民進黨台北市黨部主委黃承國（著黑背心披彩帶者）陪同下到每一桌敬酒，共150桌敬好敬滿。（民眾提供）

2018-04-23 15:46

〔記者郭安家、楊淳卉／台北報導〕民進黨立委姚文智昨辦「機蛋大遊行」，嗆台北市長柯文哲，卻有民眾向本報爆料，多名民進黨議員遊行結束後，隨即趕赴文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，民進黨台北市黨部主委黃承國也陪同柯文哲逐桌敬酒。

黃承國受訪說，他是該宮廟主委，禮貌性陪柯敬酒，他可以迴避躲起來嗎？這無關選舉、民進黨提不提名。

本報報導，柯還上台熱唱「用心良苦」、「挪威的森林」等兩首近期愛曲，現場氣氛熱烈。

黃承國說，他有邀請呂秀蓮、姚文智，且邀請兩人時都有告知柯會到場，柯今年則是第4年參加活動，最後呂未出席；柯晚間7點就到場，姚7點多到場，姚柯有碰到面，姚之後因行程，在轎子未入廟前就提早離開；轎子則接近八點的入廟安坐，活動八點開桌。

黃承國強調；柯文哲每年皆參加活動，他禮貌性當然陪敬酒，人家來你家，這是禮貌。

談到網友質疑「黃承國當內應」、「民進黨背離自己的理念」、「年底的投票一起教訓民進黨」等語，黃承國無奈說，「我不是為網友而活，這是人情義理」，不能簡化成挺柯、反柯，他參加民進黨活動謹守分際，也沒有情緒化講過挺柯、反柯，但那是宮廟活動，就算國民黨市長來，他也會陪，與黨派無關。

對於民進黨是否繼續禮讓柯文哲？黃承國說，民進黨仍依程序，與黨內議員、經選對會、中執會、中常會等程序討論；另外根據2018年直轄市和縣市長提名特別條例，最後階段，北市長參選人由黨主席蔡英文徵召，有特殊情況另定之，經主席核定、中執會同意。