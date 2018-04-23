反柯遊行後與柯餐敘 綠議員：地方宗教盛事勿過度解讀

台北市長柯文哲昨晚在民進黨台北市黨部主委黃承國（著黑背心披彩帶者）陪同下逐桌敬酒，民進黨北市議員今解釋，這是地方宗教盛事，盼外界勿過度解讀。（民眾提供）

2018-04-23 16:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨立委姚文智昨舉辦「機蛋大遊行」，嗆現任市長柯文哲，高達22位民進黨台北市議員現身相挺。今天卻爆出部分綠營議員在遊行結束後，隨即出席另場柯文哲也在場的「天上聖母萬壽平安餐會」，民進黨台北市黨部主委黃承國還陪柯逐桌敬酒，引發熱議。對此，綠營議員皆表示，身為地方議員，參加地方宗教盛事再平常不過，柯文哲過去3年皆出席，同場還有其他黨籍議員，且黃承國昨是以木柵聖母宮主委身份陪市長敬酒，盼外界勿過度解讀。

民進黨市議員阮昭雄昨因有其他行程，指派助理代表出席。他表示，木柵聖母宮進香回駕是地方盛事，就算邀請市長參與也不用太驚訝，自己態度是認為自然就好，而民進黨台北市黨部主委黃承國身兼木柵聖母宮主委，昨天以主人的身份陪客人，也是禮貌。

市議員簡舒培也說，這是木柵地區盛事，無論是她或柯文哲都是應邀前往，「難道要跟媽祖說因為市長，所以不方便出席嗎？」，明明是為了媽祖才去，現在這樣被連結成這樣，很不能理解。簡舒培坦言確實和柯同桌，不過是基於尊重黃承國安排。

市議員王閔生表示，同桌的還有國民黨市議員厲耿桂芳、新黨市議員陳彥伯等人，「難道因為跟柯文哲同桌，就要被貼標籤嗎？」他也說，這是文山區難得的大型餐會，議員當然會把握機會跟選民互動，況且柯文哲每年都出席，若只有今年選舉年才出現，當然值得懷疑其背後動機，既然是慣例，就不需要太過度解讀。