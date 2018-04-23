WHA召開在即 AIT：美國支持台灣以觀察員參與

美國在台協會（AIT）處長梅健華表態，支持台灣以觀察員身分參與WHA。（歐新社）

2018-04-23 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）5月21日在瑞士日內瓦舉行，今年我國恐再因中國壓力而無法收到邀請函，外交部與衛福部仍持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助，努力爭取出席WHA，美國在台協會（AIT）處長梅健華也表態，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

綜合媒體報導，AIT處長梅健華今天出席活動時指出，美國將台灣視為重要夥伴，加上台灣已累積許多重要的經驗，應當參與解決全球的挑戰，他強調美國支持台灣對國際社會有意義的實質貢獻，包括繼續支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，對於台灣去年未獲邀請，「我們對此感到失望。」

去年AIT主席莫健訪台時曾公開表態，美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA），參眾議院也接連通過友我法案，眾議院今年年初甫通過的法案，更明確要求美國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會，除支持台灣參與世界衛生組織，也要求美國務卿每年應就協助台灣參與WHA向國會提出報告作法。

我國自2009年起，連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但去年遭中共打壓，未能獲邀參與WHA。