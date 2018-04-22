柯黑遊行領500？童仲彥：有截圖、影片 點名姚文智說明

立委姚文智今發起「機蛋大遊行」，現場「柯黑」齊聚，市議員童仲彥卻提出LINE對話截圖質疑有人「領500」走路工。（記者方賓照攝）

2018-04-22 20:30

〔記者郭安家／台北報導〕立委姚文智今下午發起「機蛋大遊行」，現場「柯黑」齊聚，網路一直有人討論究竟有無領500元走路工？雖然活動主持人、「柯黑」名嘴指無人領500；但近日向「柯粉」靠攏的台北市議員童仲彥晚間於臉書張貼數張LINE截圖，還質疑「領500？是走路工嗎？」童受訪指他有影片，呼籲姚對外說明，且現場發衣服有無構成賄選？

童仲彥表示，有柯文哲的網路義勇軍混入LINE群組，柯粉提供的「0422遊行P2群組」截圖只有12人，但還有更大群組，據他了解，跟誰領都有名字，且疑似由公關公司經手，他呼籲姚文智出面說明，因他還有進一步影片，且現場發多少衣服？

所謂「0422遊行P2群組」截圖，有人說「這這會很多團、要找好我們自己的團，不然會領不到費用哦」、「點完名，結束後現領500」、「在捷運出口等、3號。」

童仲彥宣稱，有柯文哲的網路義勇軍混入LINE群組「0422遊行P2群組」，對話中涉及「現領500」。（圖：截自童仲彥臉書）