綠營台中太平初選民調 蔡耀頡、張玉嬿勝出

2018-04-19 12:51

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨太平區市議員選舉將提名1男1女，除現任市議員張玉嬿因婦女保障名額篤定獲提名，在現任市議員何明杰放棄連任後，推出服務處執行長蔡耀頡接棒參選，與現任聖和里長王龍文、前市民代表李明淦形成3搶1局面，競爭激烈，昨晚進行民調，結果今天上午公布，市長林佳龍和市議員何明杰背書的新人蔡耀頡一鳴驚人，拿下第一高的42.7%好成績，張玉嬿則拿下28.9%，兩人將代表民進黨參選，李明淦16.9%、王龍文11.3%則在初選中落敗。

首次參選的新人蔡耀頡，此次獲得市長林佳龍、市議員何明杰全力支持，林佳龍關心選情，民調前還趁著從韓過出訪返國的空檔，從機場直奔太平陪同掃街拜票，市議員何明杰除透過多年來經營的人脈全力動員，確定昨晚進行民調後，也親自錄音在太平大街小巷宣傳進行最後衝刺，加上蔡耀頡確定投入初選後，每天都站街頭、沿街拜票，民調結果一鳴驚人拿下第一名。

對於能拿下好成績，代表民進黨參選市議員，蔡耀頡除感謝市長林佳龍和市議員何明杰的提攜，也感謝現任市議員張玉嬿在初選階段讓他有較大的空間衝刺，更感謝李明淦、王龍文兩位前輩在初選進行君子之爭，會持續一步一腳印爭取選民的支持，也希望年底選舉民進黨兩席都能順利當選。

市議員張玉嬿則感謝支持者在家幫她「顧電話」，會秉持「平民世代」參政初衷，用最真誠的努力和大家攜手向前走，強調年底的大選才是真正艱困的一戰，會比初選加倍的努力，除恭喜蔡耀頡初試啼聲就一鳴驚人，更期盼政壇前輩李明淦及聖和里長王龍文能繼續不吝指導，以團結的民進黨讓市長林佳龍順利連任，太平區民進黨2席議員全上、議會過半。