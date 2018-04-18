拒檢逃逸提高罰則 最高可罰3萬元

2018-04-18 14:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院交通委員會今審查通過「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正草案」，未來駕駛人遇警察「拒檢逃逸」者，將可開罰新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並將被吊扣駕照6個月，累犯可處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

為躲避違法、違規查緝，若駕駛人遇到警方或其他類型的交通稽查時，因現行「拒檢逃逸」罰則僅3000元到6000元，不少違法、違規者寧願挺而走險，選擇加速逃逸，常因此威脅值勤員警或無辜民眾生命安全。

立法院交通委員會今排審「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正草案」，由國民黨籍的召委陳雪生擔任會議主席，交通部次長祈文中等官員列席，審查立委賴瑞隆、羅致政、許毓仁、楊鎮浯、盧秀燕、徐榛蔚、林俊憲、顏寬恆提案之各版本草案。

拒檢逃逸現行罰則僅3000元至6000元，各提案版本皆大幅提高罰鍰或罰則。如賴瑞隆版本將罰鍰提高為1萬元至3萬元；羅致政版本，除開罰6000元至12000元之外，附帶吊扣汽車牌照3個月之處罰；許毓仁版本，則是建議罰鍰9萬元至18萬元。

在逐條審查時，祈文中建議立委們採用交通部歸納的條文，內容為拒檢逃逸者，處以罰鍰提高為1萬元至3萬元，並吊扣駕照6個月；5年內違反本規定2次以上者，處以3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

許毓仁等質疑1萬元到3萬元罰則恐致缺乏嚇阻力。祈文中解釋，交通部支持加重罰則的修法方向，但因「道交條例」第61條規定，拒檢逃逸肇事致人死傷的罰則為3萬元至6萬元，本次僅排審第60條，故第60條罰則不宜高於61條。

經過交通部解釋及討論後，陳雪生建議若有立委認為應將罰則大幅提高，可擇日再提案併修「道交條例」第60條及第61條，最後通過交通部修法版本。