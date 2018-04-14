防酒駕者拒檢逃逸 立委提案罰則提高10倍

2018-04-14 15:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕現行「拒檢逃逸」罰則僅新台幣3000元到6000元，不少酒駕者為躲避高額罰鍰，寧願冒險拒檢甚至逃逸。國民黨立委林麗蟬提案「道路交通管理處罰條例第三十五條修正草案」，將拒檢逃逸罰則提高至3萬元到6萬元；為保障如消防、救護或公務維修人員等非警察之人員，提案也將上述人員納入「道交條例」保障。

酒駕造成傷亡，引起公憤。儘管警方加強酒駕攔檢，然現行規定，除了遇警方「酒測點」攔檢不停，可比照「拒測」罰鍰9萬元，但若是被警方攔查，駕駛拒不停車、逃逸，僅能依一般交通違規罰款3000到6000元，因罰責太低，導致每年平均有1萬件左右拒檢案件。

為避免違規者心存僥倖，林麗蟬等立委提案「道路交通管理處罰條例第三十五條修正草案」，將拒檢逃逸罰則將從3000元到6000元大幅提升為10倍至3萬元至6萬元。提案也將「道交條例」保障範圍擴大為警察、消防、救護或公務維修人員。

草案規定，若因拒檢或逃逸，造成執勤的警消醫護或公務維修人員死傷，將處以9萬元以上、15萬元以下罰鍰。

除提高罰鍰，草案也規定，不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查者，應記違規點數6點，將被吊扣駕駛執照1個月。

林麗蟬表示，不酒駕乃文明社會進步原則，當然除了酒駕，拒檢逃逸者也可能是毒駕或無照駕駛等，因現行罰則僅3000元至6000元，因此提案提高上限至6萬元。

林麗蟬強調，現行「道交條例」僅保障交通勤務警察為主，為保障其他如消防、救護或公務維修人員等，因此在修法版本中新增項目，以保障上述於道路上的公職人員。

林麗蟬也提到，許多公職人員也有許多私下請託加速修法速度，如現任警政署署長陳家欽，在擔任高雄市警局長時，也曾製作影片呼籲立委修法，代表「道交條例」不能只修幾條，而是相關條例需一併進行修法。

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