初審通過！ 縣市議會、代表會開議將全面轉播

2018-04-11 14:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「地方制度法增訂第五十四條之一條文草案」今初審通過，未來直轄市、縣（市）議會及鄉鎮市代表會等各級地方立法機關，須依法透過轉播、直播等不同方式，讓審議資訊公開透明，以達民意監督之效。

立法院內政委員會今審議「地方制度法增訂第五十四條之一條文草案」，本次修法共有民進黨立委黃國書、時代力量立委徐永明提出兩種版本，旨在改善地方層級的縣、市議會議事透明度，提高公民參與之可能。

新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣去年度總預算「零刪減」，而苗栗縣議會長達22年未刪減縣府分文預算，加上議長游忠鈿長期中風，由旁人協助蓋章，仍可因完成報到手續而保住議長位置，引發公眾議論。

據內政部資料，我國22個直轄市、縣（市）議會在議程預告、大會開放旁聽、公開大會會議紀錄及議事錄的比例高達8成以上，大會即時轉播及隨選視訊之比例也有7成以上，目前未有即時轉播及隨選視訊者，有新竹縣、新竹市、苗栗縣及金門縣，而雲林縣、澎湖縣則缺乏隨選視訊。

經朝野立委討論，會議主席洪宗熠裁示初審通過黃國書版本，條文規定直轄市議會、縣（市）議會、鄉（鎮、市）民代表會，應訂定錄影錄音轉播規則，並由內政部訂定準則；內政部次長花敬群答詢立委尤美女時表示，希望在今年內完成子法訂定。初審通過條文，仍須經朝野協商。

花敬群指出，修法是要讓地方各級議會開會資訊能透明、公開，但因各級縣市議會至代表會人力、資源落差大，且資訊透明公開方式也很多元、成本也不同，因此會去了解各立法機關的量能與需求後，來訂定最後的規則內涵。

花敬群表示，未來在訂定準則上，將依據議會層級資訊揭露方式的不同，而有不同標準，一方面也為尊重地方自治權，需要找個立法機關討論，目標都是要讓資訊透明、讓民意可監督。