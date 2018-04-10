被爆傳話別提名蘇貞昌 侯友宜大笑：聽聽就好！

面對洪耀福爆料，侯友宜大笑稱第一次聽到。（記者邱書昱攝）

2018-04-10 11:37

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨秘書長洪耀福今天（10日）上午接受電台訪問時爆料，侯友宜陣營的人傳話給他，盼綠營別提名蘇貞昌參選新北，還稱若侯當市長，2020年大選會中立。侯友宜聞訊先「蛤！你再說一遍」，接著大笑，「這我第一次聽到，聽聽就好」。

侯友宜上午視察捷運新埔站周邊都市更新，媒體問到民進黨擬徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，未來侯友宜碰上老縣長、又是老長官是否會有壓力，侯回應：「我的壓力還是來自於自己挑戰啦」，強調把事情做好最實在。

侯友宜曾說過若蘇貞昌參選新北市長，像地震般嚇人，如今蘇回鍋參選態勢呼之欲出，侯友宜則肯定地說，「當然阿，他是一個老縣長， 在新北市做很多年，我們一起努力讓新北市更好」。

媒體也問到新北市長朱立倫8年的政績是否會成為選舉包袱，侯友宜則說，「不會啊！」他說，朱立倫有很好政策，像公共托育、托老、捷運建設、運動休閒中心等，還說大家如果有不同意見也可以調整。

另外，侯友宜人氣高漲，宛如藍營內部共主。侯友宜則強調，「我們是一個團隊」，扮演角色不一樣，大家一起努力，把新北市政建設做好最重要。

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