談新北選情 洪耀福爆：有人代侯傳話 盼別提名蘇貞昌

民進黨秘書長洪耀福爆料，「有自稱代表侯友宜的人，向我們傳話，希望民進黨不要提名蘇貞昌選新北」。（資料照）

2018-04-10 09:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨傾向徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，可望對上國民黨侯友宜。民進黨秘書長洪耀福今接受電台訪問時爆料，「有自稱代表侯友宜的人，向我們傳話，希望民進黨不要提名蘇貞昌選新北，如果侯當市長，2020年大選會中立。」

洪耀福接著說，政黨提名有總體戰略考量，「這不是你讓我，我下次怎樣」的「社會事」，這種傳話對民進黨來說沒意義。

洪耀福說，他認為侯友宜與侯旁邊的人，一定很憂慮和蘇對陣。蘇在當行政院長時，侯是警政署署長，一個署長對上自己長官，侯會有很大心理壓力，這對選戰就是不利狀況。

針對外界對蘇質疑，洪耀福說，選戰沒有「陰謀」而是「陽謀」，「光明正大，直球對決就贏他了。」他也說，這不是蘇「求來」或「搶來」，而是在此情勢蘇需要這樣。選舉就是自己有自己問題，對方有對方問題，選戰慢慢展開，大家就會看到民進黨的優勢如何展開。

針對侯友宜，洪耀福說，不用以藍綠定位一個人，但侯選擇代表國民黨參選新北，就是侯選擇他的政治立場、政治路、與政治價值，侯已經很清楚，就是國民黨新北市長候選人。