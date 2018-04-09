柯文哲有無確認台灣價值？蔡英文：我要再觀察一下...

2018-04-09 22:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨在台北市長選舉是否與柯文哲市長再度合作？兼任民進黨主席的總統蔡英文在今晚播出的電視專訪裡仍保留彈性，強調黨內還需意見整合，她也再度向柯文哲喊話，如果要讓民進黨的基層覺得可以跟柯P在一起再打一次選戰，柯P就必須對「台灣價值」這件事情再確認，不一定是用說的，能夠用做的、或者用其他方式展現出來都好。

蔡英文強調，民進黨如果這一局沒有處理好，很可能在台北就分裂了，在台北就不會打出好的成績，所以這件事情只有一個答案，會很嚴肅的面對會把整合做到最極致，讓黨的共識程度能夠達到最高。

對於「台灣價值」，蔡總統也說，如果要「讓我們的基層覺得可以跟柯P在一起」，再打一次選戰的話，柯P就必須對台灣價值這件事情再確認，「我們到現在還是非常期待柯P在台灣價值上能夠，不一定是用說的，能夠用做的，或者用其他方式展現出來都好」。

被問到柯文哲是否到現在還沒有回答？蔡英文說：「我要再觀察一下...。」

對於柯文哲提到的「兩岸一家親」，總統也說，柯文哲對於兩岸看法是不是就這一句話一錘定音，或許柯自己要去想一想，第一是他覺得民進黨的支持在整個選戰裡面是不是很重要，第二，如果他覺得很重要，那要用什麼方式讓他對於兩岸的看法能夠有一個更平衡的看法，讓民進黨的支持者也覺得是可以接受，可以跟他一起，這一些不僅是民進黨自己要整合，柯文哲本身也要好好的想一想。

至於民進黨的「台灣前途決議文」是否也是代表台灣價值？蔡英文認為，「那就是現在民進黨對於我們自己在兩岸的看法」，一個基本的定調，至於柯文哲市長，他對於以台灣前途決議文為定調基礎的民進黨的黨員跟支持者，要用什麼樣的方式來讓他們能夠感受到對兩岸的看法，能夠有一定程度可以調和，或者是說能夠拉近，「這真的要靠柯市長的智慧了」。