確定不選了！吳碧珠：現在就是離開的最好時間點

擔任士林北投區9屆議員、5屆議長的台北市議會議長吳碧珠（中），9日表示因現階段的生涯規劃放棄連任，同黨議員獻花致意。（記者簡榮豐攝）

2018-04-09 13:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會今開議，最受矚目是連任9屆台北市議員、5屆議長的吳碧珠確定不再參選。吳碧珠今午在國民黨團受訪透露，4年前就有這樣的決心，現在37年的努力終於將畫上句點，雖有不捨，但每個人都有生涯規劃，上台一天就有下台的一天，未來將遊山玩水，多跟朋友相處，要把時間留給自己。

吳碧珠今面對媒體，連聲感謝，雖眼眶一度泛紅，但仍笑容滿面，談到不再參選決定，她堅定說，上台一天就有下台一天，選擇最好時間點就是她的人生規劃，這次就是畫下最好的句點，難免有情緒的掙扎，但她認為現在就是離開的最好時間點。

媒體詢問是否會幫忙輔選，吳碧珠兩度強調，大家都是她的兄弟姊妹，她全部都會幫忙。她也感謝所有鄉親的努力，還不忘與現場議員打氣，希望大家都高票當選。

有媒體提問，台北市長柯文哲今早受訪時提及，議長吳碧珠主持議事平穩，若議長換人會很麻煩，吳聞言笑回「不會啦！」，每個議員都有智慧，並不會有甚麼問題。

國民黨議員汪志冰特地獻花給吳碧珠，希望用溫情攻勢把吳給勸留下來，吳則笑說不可能。其她議員包括秦慧珠、陳孋輝與鍾小平都上前與她擁抱，現場離情依依。