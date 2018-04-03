竹市議員選舉 國民黨確定提名22人

2018-04-03 16:19

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部今天召開委員會，會中確定市議員的提名建議方式，將以現任優先、年輕加分、議會過半為提名準則，目前確定東區建議提名9人、南區2人、西區1人、北區5人、香山區4人、原住民1人，共22人，10日公告，11、12日領表，11日到14日辦理登記。

新竹市今年人口數已突破44萬人，市議員的席次將增加1席，由原先33席增為34席，其中東區將增加1席、增為12席，國民黨新竹市黨部提名小組日前進行各區市議員提名登記與名額，建議各區合計提名2人，較本屆提名17人、增加5人，今天召開黨部委員會後，就會將送中央核備。

黨部主委呂學樟表示，會以現任優先提名，但也會拉拔年輕人，並以議會席次過半為努力目標，他認為國民黨不能自我設限，要勇於挑戰、突破世代交替的難關，這樣才能帶給市民信心，才有機會重返執政。

至於選區內如果登記參選的人數太多、超過提名建議人數，除現任優先提名外，若超過提名席次，則會進行初選民調來決定，若登記席次在提名建議名單內，則採資格審查方式辦理，但鼓勵年輕人參選。

據悉，市黨部認為東區應選12席（國民黨現有5席），建議提名9席，現任市議員張祖琰、鄭正鈐、李國璋、鍾淑英、段孝芳可獲提名。南區應選4席（目前國民黨1席）、建議提名2席（至少1名女性），現任徐信芳可獲提名。西區應選2席（現國民黨1席）、建議提名1席，現任陳治雄可獲提名。

而北區應選9席（國民黨現有3席）、建議提名5席，現任吳青山、蕭志潔、顏政德可望獲提名。香山區應選6席（國民黨現有3席）、建議提名4席，現任林耕仁、鄭成光、賀玉燕可獲提名。 原住民區應選1席（國民黨1席）、建議提名1席，現任林慈愛可獲提名。

由於國民黨有意參選市議員的黨員不少，且不乏年輕之士，黨部表示，有意參選市議員的黨員，黨部10日公告後，11、12日領表，11日到14日辦理登記。