黨內又互打 鍾小平嗆丁守中背棄黨核心價值

2018-04-03 12:00

〔記者蕭婷方／台北報導〕為爭取國民黨年底北市長黨內提名，國民黨籍市議員鍾小平今嗆前立委丁守中在軍公教年改議題與民進黨共同修法改年金，且同婚議題與核電爭議均背棄黨的核心價值；鍾小平宣示，年底若是當選台北市長，將編列15億元預算，恢復發放台北市退休軍公教人員年終慰問金。

對此，丁守中表示，這都是典型的選前扭曲抹黑，選後被告道歉，呼籲鍾小平「黨內要團結」。

搶拉軍公教票，鍾小平和陸軍軍官學校校友總會總會長胡筑生、全國教育產業總工會理事長黃耀南、國民黨中央評議委員周楷倫、前駐挪威代表郭明山等人，一同召開記者會。

鍾小平今先是批同黨市長參選人、前立委丁守中，批丁2012年支持砍軍公教年終慰問金，同婚議題還贊成修民法，並且反對任何形式的核電，與國民黨基本價值違背，與民進黨路線契合。

鍾小平進一步表示，軍公教不是國家的臨時工，有優質的軍公教人員為國家服務才有未來，台北市前年有超收70億元地價稅，年底若自己當選台北市長，將編列15億元預算，恢復發放台北市退休軍公教人員年終慰問金。

現場郭明山也說，軍公教警都是國家重要力量，現在政權卻要讓我們成為不堪的老人，我們要回復榮耀；周楷倫表示，丁守中背叛國民黨路線，呼籲軍公教拒投丁守中。

對此，丁守中回應自己絕無背離黨的核心價值，強調每次開會都與黨團的立場一致，四年前參加黨內初選自己也同樣被抹黑，當時北市黨部還有幫他發澄清稿。

針對民法議題，丁說自己尊重人的愛的權利，所以支持同性婚姻專法保障；至於核電，丁強調自己支持核一、核二與核三，但核四為拼裝車，工程也延宕多年，若能通過核安評估，他就支持，強調「核安第一」。

丁也嗆，鍾小平選舉模式就是選前扭曲抹黑，選後被告道歉，呼籲鍾「團結都是苦戰了，何況分裂，黨內要團結」。