「對言論自我制約才是恐懼本身」 鄭清華：克服恐懼解放自我

宜蘭縣政府舉辦言論自由日，將中興文創園區內的舊警衛室，布置成鄭南榕生前辦公室模樣，紀念當年的「言論不自由」。（記者張議晨攝）

2018-04-02 19:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕4月7日是國定「言論自由日」，也是鄭南榕自焚殉道29年紀念日，宜蘭縣政府將在當天下午3點半，於中興文創園區舉辦系列活動；鄭南榕胞弟、鄭南榕基金會執行董事鄭清華說，言論自由真正敵人不是別人，而是自己。鼓勵台灣人，應勇於克服恐懼，走出解放自己的道路。

1989年4月7日，《自由時代周刊》創辦人鄭南榕，在雜誌社內點火自焚，以死捍衛主張的言論自由價值，震驚全台各界。

鄭南榕雖出生在台北市漢口街，但其父親在中興紙廠福利社經營理髮廳，中興紙廠舊址，即是現在的中興文創園區，對鄭南榕來說不僅淵源深厚，還有其童年成長回憶，去年園區開幕後，位於中央的廣場，也被命名為「南榕廣場」。

配合言論自由日，南榕廣場中央的小屋，被佈置成雜誌社辦公室樣貌，複印多張鄭南榕照片以及雜誌內容，桌上則放有鄭南榕寫給女兒鄭竹梅的家書；滿牆黨外雜誌及複印照，也凸顯當年的「言論不自由」。

宜蘭縣代理縣長陳金德表示，言論自由是天賦人權，鄭南榕用各式觀點，引領風潮，催生台灣的民主自由與法治，「百分之百的言論自由，絕對不容絲毫的打折」。

今鄭南榕胞弟鄭清華也為活動站台，但他感慨，這幾年基金會發現「自我制約」越來越嚴重；如高中生寫文章，會先想導師的評語，就連社團活動，也會先設想外界看法，「對言論的自我制約，才是恐懼本身」。

鄭清華說，言論的最大恐懼不是別人，而是自己；他也鼓勵年輕一代，「應克服恐懼，走出解放自己的道路」。

今年宜蘭縣言論自由日以「最大的恐懼，是恐懼本身」為主題，主辦單位還邀請導演呂柏勳為活動拍攝宣傳片「我主張」，凸顯近年台灣演藝界受到政治因素干擾，對作品處處「自我設限」。

縣府表示，4月4日至6日有營隊工作坊，由各界講師探討自我表述及言論自由的理念；7日下午3點半，中興文創園區有「我主張」演唱會，有「滅火器」、「告五人」、「何欣穗」、「生祥樂隊」登台演出，用歌聲唱出言論自由的可貴。