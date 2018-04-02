財團法人法草案公聽會 宗教界各有主張

2018-04-02 12:44

〔記者曾韋禎／台北報導〕宗教性財團法人是否應受「財團法人法」規範？有別於佛教、民間宗教團體反對到底的態度，台灣基督長老教會表明，長老教會旗下所有的校會、醫院、學校都設立財團法人，財務完全公開透明，不怕受「財團法人法」規範，但應思考宗教團體的特殊性。

立法院司法及法制上週審查「財團法人法草案」，擬要求所有類型的財團法人，均應建立透明、公開的會計、內部控制及稽核制度，避免淪為洗錢的管道，並對政府捐助之財團法人採取高密度監督。但引發宗教團體的恐慌，國民黨籍召委吳志揚因而在今日舉辦公聽會。

對於宗教性財團法人是否納入「財團法人法」規範？法務部表示，這是財團法人的普通法，若是醫療性、教育性財團法人已有「醫療法」、「私立學校法」等特別法規範，自然以特別法優先，位有專業法律規範者，自應適用本法。不過內政部認為，基於宗教特殊性，應以宗教專法予以規範。

列席的佛教、民間宗教代表多表達強烈反對立場。新北市佛教會理事長淨耀法師宣稱，宗教的財務都對內公開，也有報主管機關審核，應納「宗教團體法」處理，他們不會碰到法律就反對。他並強調，宗教的戒律都比法律嚴格。

中華人間佛教聯合總會祕書長覺培法師表示，這種討論陷入一種迷思，似乎宗教都不受監督，這是污名化。他說，一般宮廟有信徒大會，社團法人形式的宗教團體有會員大會，都有受到監督。她強調，宗教有責任保護教友、信徒，若是捐款資料都公開，反而會害信徒被勒索。

南投龍善宮榮譽主委范思筠指出，光是現在要求捐款寫收據，就有人因此找她借錢了；如果所有捐款都要公布，她過去的捐款都沒讓先生知道，以後可能要離婚才能做善事。她強調，政府應該避免干預宗教行為，要訂定「宗教保障基本法」才對。

民進黨立委尤美女則表示，財務公開與宗教自由無關，很多宗教團體的設立形式是財團法人，財務就應該受到監督；除非他們可以提出不需要財務透明、不被監督的理由。宗教的資金來自民間，就具有公共性與公益性，當然必須受到監督。

台灣基督長老教會研發中心主任鄭英兒表示，長老教會總會底下的所有教會、機構，共1260間都登記為財團法人，向來公開、公正處理財務；有些人不想公開就以匿名捐贈；支持訂定「財團法人法」一般性規範所有財團法人。

不過他也建議，政府應該考慮到宗教團體的特殊性；例如馬偕醫院、長榮大學都是由長老教會出資設立，長期以來的管理沒問題，不應遷就法律規範而喪失管理權。

淡江大學公共行政系教授涂予尹認為，就邏輯上而言，只要是財團法人就適用「財團法人法」，這只是組織管制，並非行為管制。