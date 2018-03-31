智慧城市大調查 台中市獲評開放資料「五星級」

2018-03-31 17:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕「遠見雜誌」公布第4屆智慧城市大調查，在開放資料、保障民眾知的權利上，只有台中、基隆達到可串連應用資料的「五星級」，表現亮眼。中市府今天說，市府已建置「開放資料與資料整合服務平台」，並積極使路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通，讓市政更透明開放。

中市府說，這次調查在開放資料（Open Data）方面，發現22縣市皆已發展相關應用服務，但只有6縣市達開放資料四、五星級，四星級指資料具可辨識性，五星級則為資料可串連運用，僅有台中市和基隆市達到。

市府說，為打造智慧城市，台中市邀請產官學界組成「智慧城市推動委員會」，並建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，同時也積極使路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通。

此外，市府除直播市政會議及公聽會，也成立青年事務審議委員會、推動參與式預算，透過建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，與民眾息息相關的資料也透過各項模組化、api管理服務、引用、註冊等流程，將資料推至新版CKAN為基礎的「開放資料服務平台」，提供民眾瀏覽、查詢或引用。

同時，市府推動路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通，成果獲內政部地理圖資加盟績效評比肯定，是六都中唯一連續6年蟬聯得獎者；台中市去年並率全國之先，實施地理圖資免費開放政策，充分發揮開放資料加乘效益。日前更特別邀請行政院數位政委唐鳳分享中央推動的經驗，期待透過各界交流，進一步提升台中市推動開放政府效益。