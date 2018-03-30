昨晚才拆除 「八百壯士」帳篷今天又搭起來

在台北市府發文要求下，八百壯士昨晚自行拆除帳篷，今日又再度搭回，據了解已向北市府申請路權核准。（記者鄭鴻達攝）

2018-03-30 17:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市政府日前強拆立法院旁的公投盟帳篷，並於昨晚請八百壯士自拆帳篷，市長柯文哲今更在臉書張貼照片，展示終止「政治路霸」的成果，但八百壯士今天下午再度搭回帳篷並持續駐守。據了解，八百壯士向北市府申請路權並獲核准。

在柯文哲指示下，台北市政府於23日派員至立法院濟南路旁的公投盟帳篷區，要求拆除該處所搭的棚架，在大批警力配合下，堅守該處的公投盟成員被強制抬離，並派工將駐守於該處長達3436天的公投盟帳篷拆個精光。

事後，外界質疑柯文哲對公投盟及八百壯士有雙重標準，但柯強調一切依法行政，並誓言終止「政治路霸亂象」；後北市府發文八百壯士，展開溝通、協調，成功讓八百壯士於昨晚自行拆除中山南路側的帳篷區。

在完成2處帳篷區的拆除作業後，柯文哲於臉書張貼道路、人行道淨空的照片，指出「不管藍綠統獨及各種社運，台灣必須成為一個法治的國家。」今天八百壯士又回到原地搭回帳篷，人員也重新進駐。

公投盟成員蔡丁貴等人今天也坐在原帳篷區駐守，周遭擺幾支旗幟。蔡丁貴表示，北市府有設定新規則，因此有請人去申請新路權。但他強調，人民上街頭表達言論，台北市府無權准許或不准。

對於八百壯士已搭回帳篷，蔡丁貴說，人民有上街頭表達意見的權利，這要問北市府，他不評論，他們會繼續主張自己的言論自由，該處並非「集會遊行法」的禁制區，憑什麼不准許申請？

蔡丁貴透露，北市府建管處人員下午有再來驅趕，要求不可在這放置物品，公投盟旗幟也是等建管處人員走了才擺去原處。他質疑，柯是想藉此展現其權威不容挑戰，人行道是人民走路的地方，怎麼連在這休息都不可以？

台北市長柯文哲強調要終止「政治路霸」亂象，今在臉書張貼照片展示成果，但八百壯士今又再度搭回帳篷並持續駐守。（擷自柯文哲臉書）