昨晚才拆除 「八百壯士」帳篷今天又搭起來

在台北市府發文要求下，八百壯士昨晚自行拆除帳篷，今日又再度搭回，據了解已向北市府申請路權核准。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北市政府日前強拆立法院旁的公投盟帳篷，並於昨晚請八百壯士自拆帳篷，市長柯文哲今更在臉書張貼照片，展示終止「政治路霸」的成果，但八百壯士今天下午再度搭回帳篷並持續駐守。據了解，八百壯士向北市府申請路權並獲核准。
在柯文哲指示下，台北市政府於23日派員至立法院濟南路旁的公投盟帳篷區，要求拆除該處所搭的棚架，在大批警力配合下，堅守該處的公投盟成員被強制抬離，並派工將駐守於該處長達3436天的公投盟帳篷拆個精光。
事後，外界質疑柯文哲對公投盟及八百壯士有雙重標準，但柯強調一切依法行政，並誓言終止「政治路霸亂象」；後北市府發文八百壯士，展開溝通、協調，成功讓八百壯士於昨晚自行拆除中山南路側的帳篷區。
在完成2處帳篷區的拆除作業後，柯文哲於臉書張貼道路、人行道淨空的照片，指出「不管藍綠統獨及各種社運，台灣必須成為一個法治的國家。」今天八百壯士又回到原地搭回帳篷，人員也重新進駐。
公投盟成員蔡丁貴等人今天也坐在原帳篷區駐守，周遭擺幾支旗幟。蔡丁貴表示，北市府有設定新規則，因此有請人去申請新路權。但他強調，人民上街頭表達言論，台北市府無權准許或不准。
對於八百壯士已搭回帳篷，蔡丁貴說，人民有上街頭表達意見的權利，這要問北市府，他不評論，他們會繼續主張自己的言論自由，該處並非「集會遊行法」的禁制區，憑什麼不准許申請？
蔡丁貴透露，北市府建管處人員下午有再來驅趕，要求不可在這放置物品，公投盟旗幟也是等建管處人員走了才擺去原處。他質疑，柯是想藉此展現其權威不容挑戰，人行道是人民走路的地方，怎麼連在這休息都不可以？
台北市長柯文哲強調要終止「政治路霸」亂象，今在臉書張貼照片展示成果，但八百壯士今又再度搭回帳篷並持續駐守。（擷自柯文哲臉書）
公投盟召集人蔡丁貴及支持者於立法院旁的原帳篷區擺塑膠椅繼續鎮守，下午被北市府建管處人員關切。（記者鄭鴻達攝）