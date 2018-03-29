曼布克獎擅改我作家國籍「中國台灣」 外交部要求更正

國際文學大獎「布克國際獎」（Man Booker International Prize）日前公布2018年度的入圍名單，台灣作家吳明益以小說《單車失竊記》（英文版：The Stolen Bicycle）入選，成為台灣第一人。（資料照）

2018-03-29 16:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣作家吳明益以《單車失竊記》入選國際文學大獎「曼布克國際獎（Man Booker International Prize）」。但吳明益今天表示，主辦單位將其國籍從台灣（Taiwan）改成中國台灣（Taiwan, China），「與我個人立場不同」，將尋求協助。外交部今對此表示，已立即進洽主辦單位表達嚴正關切，要求更正對我稱謂。

文學界重要的「曼布克國際獎」日前公布入圍名單，吳明益以小說《單車失竊記》入選，是首位入圍此獎的台灣作家。吳明益曾對此表示「萬分榮幸名列其中，且後面的國籍是Taiwan」，標記為台灣一事當時曾引發中國媒體痛批「又搞事」。

「曼布克國際獎」預計於4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。但吳明益今在個人臉書透露指出，「曼布克國際獎」主辦單位網頁將台灣（Taiwan）改成中國台灣（Taiwan, China），「這和我個人立場不同」。吳明益並表示將會尋求協助，向主辦單位表達他的個人立場。

外交部金對此表示，於獲悉擅改稱謂一案後，已立即電請我駐英國代表處進洽主辦單位表達嚴正關切，並要求主辦單位更正對我稱謂。