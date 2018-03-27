全國國土計畫擬4月底前公告實施 六大變革確立新秩序

內政部27日舉行記者會，由部長葉俊榮說明內政部通過全國國土計畫草案。（記者方賓照攝）

2018-03-27 18:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮表示，國土規劃最上位的法定綱要性指導計畫「全國國土計畫」，草案已由國土計畫審議會審議通過，目前已送交行政院審議中，盼能在4月30日的法定期間前順利公告實施。

內政部今下午召開記者會，說明全國國土計畫審議進度。葉俊榮指出，導演齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」，讓國人看見台灣國土的美麗與哀愁，引起國人對國土保育、發展之關切，也成為立法的重要社會氛圍。

葉俊榮說，「國土計畫法」、「濕地法」及「海岸管理法」被稱為「國土三法」，目前內政部國土計畫審議會已審議通過「全國國土計畫」草案，並於今日送到行政院審議，盼能於4月30日的法定期間前公告實施。

葉俊榮指出，草案將「國土保育」、「糧食安全」、「鄉村地區整體規劃」及「地方彈性」等議題納入，並逐一提出因應對策，未來由各縣市進一步予以落實，盼透過「全國國土計畫」更宏觀視野，確立國土新秩序。

內政部指出，「國土計畫法」立法目的之一，是為落實地方自治精神，縣市政府未來具有相當大自主與彈性，可依在地需求、特色進行規劃，具體措施包含「訂定自有縣市國土計畫」、「劃設國土功能分區」及「訂定專屬土地使用管制規定」。

內政部指出，本次制定之「全國國土計畫」未來實施後，對我國土地使用制度將有六大重要變革，包含劃設國土保育地區、延續原有區域計畫環境敏感地區查詢及土地使用的指導規範、引導城鄉有序發展、確保農業升級發展需求並保護農地、劃定「國土復育促進地區」、涉及原住民族土地另訂使用規定。

內政部表示，「全國國土計畫」草案由中央訂定相關政策指導原則，後續將由地方政府研擬直轄市、縣（市）國土計畫，並劃設「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」4大功能分區。

至於時程部分，內政部表示，「國土計劃法」於2016年5月1日施行，該法施行後2年內，內政部應公告實施「全國國土計畫」；施行後4年內，直轄市、縣（市）政府應公告實施「直轄市、縣（市）國土計畫」；施行後6年內，直轄市、縣（市）政府應公告「國土功能分區」，也就是2022年5月1日前，「國土計畫法」將全面上路。

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