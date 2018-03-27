侯友宜現身立院 7藍委相陪

2018-03-27 11:31

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市副市長侯友宜今到立法院，參加國民黨立委許毓仁推動的「道路交通管理處罰條例第60條修正案」記者會，記者會過程中前前後後共有7名國民黨立委到場與侯同台，侯受訪時說，他最關心的是修法，力挺警察尊嚴執法，才是他來立法院的最大目的。

國民黨立委許毓仁今早召開「捍衛警察執法尊嚴，呼籲速審道交法六十條」記者會，邀請侯友宜到場，媒體擠爆記者會現場，國民黨立委也搶曝光，包含許毓仁在內，前後共有陳雪生、楊鎮浯、林麗蟬、呂玉玲、陳學聖、王惠美等7名國民黨立委到場力挺修法。

許毓仁提出的修法內容為，將道交法第60條原定，汽車駕駛人拒絕警察臨檢而逃逸者處3000元以上6000元以下罰鍰，修法增加到9萬元以上18萬元以下罰鍰。

侯友宜表示，他希望修改道交法第60條，保障警察執法尊嚴；警察在執勤過程中希望法律給更多力量，罰則加重也會讓違規者不要開車逃逸，這樣員警就不用冒老是要追車的危險，也可以給民眾更大保障。

侯友宜會後受訪，對於是否是到立院和陳學聖等有意參選縣市長的立委相互拉抬？侯表示，他今天最關心的是修正案，最主要希望拒檢能夠從重處罰，增加員警執法的尊嚴姓，讓很多犯罪不再發生，這是他來立院的最大目的，「我今天是來力挺警察尊嚴執法」

對於近期的爆料傳聞，侯友宜則說，選舉過程中很多抹黑跟造謠，讓台灣的選舉文化讓很多人不願意出來選舉，「我就是這樣的理由」，他強調，他能當到刑事局長、警政署長，內心坦蕩蕩，接受大家檢驗，社會自有公評。

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