拆完公投盟還劍指台獨大旗隊 柯P挨告了

獨派團體「台灣獨立建國大旗隊」與統派團體「愛國同心會」經常在西門町一帶各自高舉旗幟，雙方政治理念不合，不時會短兵相接出現口角衝突。（資料照）

2018-03-26 23:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲又挨告！上週3月23日台北市政府拆除立法院門口公投盟帳篷，隔天台北市警局萬華分局又劍指西門町台獨大旗隊、指其行為違法。由於愛國同心會也於西門町揮旗、宣傳中國共產主義，獨派質疑違反「集會遊行法」，前去聲援的扁聯會理事長郭正典不滿，上週已赴台北地檢署怒告柯文哲瀆職。

郭正典受訪說，台獨大旗隊於西門町繞行、定點宣傳，但北市府拆完公投盟帳盟隔天，警方又與西門町大旗隊發生衝突，指獨派並未申請集遊，面對獨派質疑為何放任西門町的共匪旗、不取締共匪，警方卻稱對方有申請集遊，並拆光大旗，但「集會遊行法」第4條規定，集會遊行不得主張共產主義或分裂國土；北市府核准共匪集遊，就是瀆職！

郭正典表示，由於西門町大旗隊不敢惹官署，所以他當壞人提告柯文哲；雖然他跟柯文哲一樣是醫界，還共同指導研究生論文，但柯太過分了！騙獨派選票，世大運期間市府卻將台灣國旗幟丟進垃圾桶，好像站在紅色那邊；至於3月23日拆公投盟帳盟，更他覺得「原來共匪就在台北市政府裡面當我們的市長！」很怕柯文哲當市長、總統把台灣賣掉。

郭正典說，選前就認識柯文哲，曾提醒柯一天到晚跑中國，小心出事，令他傻眼是，當時柯很誇張頭一甩就跑出去，不願談論此事。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，市府一切依法行政，經了解愛國同心會與法輪功等團體過去依法申請西門町周圍之路權與集會遊行，但台獨大旗隊從來未曾申請路權，市警局亦多次勸導其依法申請未果；市府絕對尊重言論自由，但一切仍須回歸法治，至於對市長提告一事，市府表示尊重。

西門町大旗隊與警方衝突影片：