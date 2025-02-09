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    南韓爆發反中情緒！民眾齊聚中國大使館高呼習近平下台

    中國駐南韓大使館遭到民眾示威，抗議者吶喊「中共（CCP）滾蛋」、「消滅共產主義」、「習近平下台」。（圖擷自@kizw225166「X」帳號）

    中國駐南韓大使館遭到民眾示威，抗議者吶喊「中共（CCP）滾蛋」、「消滅共產主義」、「習近平下台」。（圖擷自@kizw225166「X」帳號）

    2025/02/09 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾中區的中國駐韓大使館，7日晚間6時許在館外爆發反中示威，民眾齊聚吶喊「消滅共產主義」、「習近平下台」，由於現場位於觀光勝地明洞附近，有不少中國遊客路過看到後只能低著頭倉皇離開。

    《韓聯社》報導，這場抗議的組織者是執政黨國民力量前青年代表金正植（김정식，音譯），他直指總統尹錫悅先前戒嚴是因為有境外勢力侵犯主權，而這個勢力最終指的就是中國。

    金正植說，南韓年輕一代對於中裔、中國僑民得到優待感到很不平衡，而且先前有中國人偷拍國家情報院的畫面，卻無法依照《間諜罪》偵辦，因此他舉辦這次示威希望得到關注。

    據了解，許多反中的民眾都是尹錫悅的支持者，先前在光化門、憲法法院外的政治集會上，民眾除了高舉「彈劾無效」的牌子之外，還有「中共（CCP）滾蛋」、「中共下台」等標語。

    南韓近來反中情緒升高，公開傳達反中態度的行為也不斷出現，讓中國旅客或僑民相當憂心，在韓國居住5年的中國人透露．他前幾天原本要去首爾鐘路區辦事，看到那邊有保守派團體集會只好避開。

    南韓政治分析師認為，在尹錫悅上台後，支持者開始將中國視為美日韓同盟的對立者，因此反中的觀點開始蔓延，再加上境內中籍居民搭上醫保便車、中國人搶買房地產等行為，使得許多南韓人更加討厭中國。

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