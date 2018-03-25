驚豔綠川勝韓國青溪川 柯P讚林佳龍：才花3年不容易

「蒲公英花語」燈景點綴綠川河道兩側。（資料照）

2018-03-25 12:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長柯文哲今日率台北市府團隊到訪台中，上午前往綠、柳川參觀沿岸水域環境，柯文哲盛讚「比韓國的清溪川更好」，指出「做事不難，可以在這麼短時間內做好不容易」，盛讚台中市長林佳龍與市府團隊。

柯文哲率上午市府局處長約40人，到台中觀摩剛完成整治的綠川水岸廊道以及柳川藍帶水岸，林佳龍陪同順著綠川參觀沿岸景觀。

柯文哲看完後直言，他參訪過韓國的清溪川，覺得綠、柳川的治理比那裡更好，他以前去韓國首爾看過清溪川，但他發現綠川的景觀、工程設計比清溪川還好，柯文哲說「做事不難，可是可以在這麼短的時間做完不容易」，他對著林佳龍說才上任3年就能這樣不容易，林佳龍則說，他是10年磨一劍。

林佳龍分享經驗指出，剛啟用的綠川經過整治後成為市民親水空間，帶動中區經濟文化復甦也帶給市民榮譽感，且河川整治不僅只透過單一工法，綠、柳川各有工程眉角在細節裡，以兼具水質、防洪及環境景觀。

此外，綠川啟用後受到全國矚目，繼柳川之後再次成為河岸整治的亮點，更推出台灣第一個水岸品牌，並開發包含綠川啤酒、糕餅及茶葉等商品，為舊城區注入歷史人文及文創元素，成功活絡周邊產業及店家舊城區脈動；柳川啟用後帶動周邊商店業績成長超過50%，第二市場在地小吃平日也是絡繹不絕，兩個河岸景點串連，舊城文化特色重新被看見。

綠川已成為台中市熱門打卡景點。（資料照）

綠川整治工程完工。（記者張菁雅攝）

水母群漂浮在綠川河道上，並變換顏色，十分吸睛。（資料照）

柯P訪台中綠川，驚豔比韓國青溪川好，讚林佳龍才花3年不容易。（記者蘇孟娟攝）