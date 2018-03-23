藍營澎湖縣長人選確定 爆發退黨潮

2018-03-23 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨一波三折，才確定由前縣長賴峰偉回鍋參選，重演睽違17年的賴峰偉、陳光復對決戲碼，也讓角逐提名者重新洗牌，先是澎湖縣黨部主委鄭清發宣布以無黨身分參選，今又傳出前馬公市長蘇崑雄退黨，以無黨身分參選馬公市長。

由於藍營縣長人選確定，原本積極爭取黨內提名的馬公市長葉竹林已無退路，傳出轉換跑道尋求市長連任，依照國民黨規定，葉為現任市長，可直接由澎湖縣黨部提名連任，進而排擠首位宣布回鍋參選馬公市長的前市長蘇崑雄，因此蘇崑雄宣布自行退黨，以無黨籍身分參選馬公市長。

原本在藍營縣長提名之前，馬公市長寶座乏人問津，除了前市長蘇崑雄率先宣布回鍋參選外，民進黨澎湖縣黨部主委黃健忠也隨後跟進，宣布代表綠營角逐馬公市長寶座，由於蘇、黃及葉竹林3人都私交甚篤，也讓當時揚言參選縣長到底的葉竹林進退失據，但新近卻傳出葉將尋求連任，另外還有一匹黑馬呂光宇市代表，也有可能投入選戰。

另外，原本蘇崑雄與鄭清發是本屆藍營正副縣長搭檔，蘇鄭配敗北後，睽違4年又傳出2人雙雙退黨，蘇回鍋參選馬公市長、鄭則希望更上層樓挑戰縣長寶座，也說明政治局勢瞬息萬變；至於馬公市長寶座，近年來藍綠對決都沒佔到便宜，都是由無黨人士勝出，包括前二屆蘇崑雄、本屆葉竹林，都是以無黨身分當選再回歸國民黨。