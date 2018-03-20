花媽訪美 拜託大家「做蔡英文、賴清德改革後盾」

高雄市長陳菊對大華府地區台僑演講，拜託大家支持蔡英文團隊。（記者曹郁芬攝）

2018-03-20 11:28

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕高雄市長陳菊今天呼籲台灣旅美僑民要做蔡英文總統和行政院長賴清德的改革後盾，讓他們的改革之路不孤單。因為改革比革命更困難，「大家不要對改革失去信心，不要對蔡英文領導的團隊失去信心。」

19日傍晚抵達華府的陳菊在馬里蘭長老教會演講時，雖然對接任總統府秘書長一職仍不願公開證實，但已經開始信心喊話，呼籲大家支持蔡政府。陳菊說：「人生有上台，自然就有下台。」她表示，蔡英文和賴清德是台灣最後的王牌，「我一定要幫他們的忙」，至於她的角色和職位可以重新思考，對民進黨執政和對蔡政府的改革有利，才有意義。

據了解，多位前總統府秘書長都不願意住進官邸，使得官邸年久失修，為迎接由高雄北上的陳菊入住，已經開始整修。陳菊的演說吸引了爆滿的聽眾，也展現她在綠營支持者中的實力。

陳菊說，蔡英文的民調與民間期待不一樣，她和大家一樣對台灣的改革很著急，蔡英文才做了1年多，改革顧人怨，蔡英文很勇敢，是第一個站出來改革年金的總統，她一直鼓勵蔡英文。至於在場台僑質疑蔡英文不用綠營人才，陳菊說，部會首長是國家優秀的高階文官，是國家資產，不屬於任何政黨。

在兩岸關係方面，陳菊說，蔡英文在當選後表示，善意不變，承諾不變，不會走對抗的老路，希望兩岸找出互動新模式。蔡英文也說，她一定不在壓力之下屈服，維護台灣的主權，這表示蔡的決心和意志，所有海內外台灣人應做蔡總統支持的力量，「陳菊在這裡給大家拜託！」

不過在場有台僑對於中國五星旗在總統府前「跑來跑去」表示不滿。陳菊說，哪些在台灣是言論自由，哪些是國家安全應有嚴格的界線，她會把這些意見給蔡政府。

陳菊說，川普總統能簽署台灣旅行法很不簡單，但她這次訪問華府與台灣旅行法無關，市長本來就可以訪問華府。她1979年美麗島事件發生前就來過華府，這次是第4次來訪，但她仍不願證實是否會與美國議員和行政官員會談。

據了解，陳菊將拜會國務院亞太助卿董雲裳、國防部首席亞太助理部長海大衛以及美國在台協會。

高雄市長陳菊在駐美代表高碩泰陪同下在馬里蘭長老教會演說。（記者曹郁芬攝）

到華府訪問的高雄市長陳菊在演講後與台灣同鄉會會長簡明子互換紀念品。（記者曹郁芬攝）