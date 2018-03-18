台灣海南民間交流總會成立 齊喊「共圓中國夢」

台灣海南民間交流總會成立大會，現場拉起「兩岸一家親，共圓中國夢」橫幅布條，大夥並一起齊聲高喊。（記者蔡文居攝）

2018-03-18 13:59

〔記者蔡文居／台南報導〕經過1年多的籌備，台灣海南民間交流總會今天中午在台南安平富霖餐廳舉行成立大會，現場席開約30桌，與會成員、來賓一起拍大合照，現場拉起「兩岸一家親 共圓中國夢」橫幅布條，大夥並一起齊聲高喊「兩岸一家親，共圓中國夢」。

今天的成立大會，除了台灣的海南新住民外，包括國民黨台南市議員盧崑福、工黨主席鄭昭明、中國台灣民主自治同盟主席李鎔任等多人參加。現場一起拍大合照時，也一度拉起署名「中華全球華僑總會」的橫幅布條「兩岸一家親 共圓中國夢」橫幅布條，在司儀帶領下，大夥並一起齊聲高喊「兩岸一家親，共圓中國夢」。

台灣海南民間交流總會首屆理事長翁連香表示，台灣的海南姐妹約有3萬人，很多人來到台灣，因人生地不熟，遇到困難常求助無門，他們成立交流總會就是希望協助姐妹們解決問題，讓在台灣的海南姐妹永遠不會覺得孤單，大家互相扶持、互相幫忙，如遇到困難，我們也會挺力而出，讓她們有一個娘家可以靠。

翁連香表示，該會是由一群來自海南島的新住民所組成，現有會員200多人，希望透過組織協助離鄉背井的鄉親解決各項問題，並搭建跨文化溝通橋樑，促進社會祥和，共同推動兩岸和平穩定發展。